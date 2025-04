Le sélectionneur de l’Equipe Nationale Féminine du Sénégal, Mame Moussa Cissé, a communiqué le groupe retenu pour les deux prochains matchs amicaux des Lionnes, face à la Tanzanie et le Maroc, fin octobre en préparation pour la CAN 2025. Mbayang Sow et Ndeye Awa Diakhaté n’y figurent pas.

Via les réseaux de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), Mame Moussa Cissé a communiqué vendredi soir le groupe retenu pour les deux prochains rendez-vous amicaux contre la Tanzanie (27 octobre) et le Maroc (29 octobre) à Casablanca, dans le cadre de la préparation pour la CAN Féminine 2025 (du 5 au 26 juillet). Une liste qui comporte 23 joueuses et qui ne connaît pas beaucoup de changements par rapport à la dernière liste publiée en juillet dernier.

Pas de Mbayang Sow

Déjà absente lors de la dernière trêve, qui avait vu les Lionnes l’emporter à deux reprises face à la RD Congo, Ndeye Awa Diakhaté a encore été laissée de côté. Pas totalement dans une forme physique optimale, la milieu de terrain de l’Olympique de Marseille ne joue presque pas avec son club dans cette entame de saison. Autre absence de marque, Coumba Sylla Mbodji a tout récemment subi une opération qui l’écartera des terrains pour un bon bout de temps.

Mais l’absence la plus notable dans ce groupe concocté par Mame Moussa Cissé reste évidemment celle de Mbayang Sow. La défenseuse centrale de Chassieu-Décines est confrontée à une blessure avec sa nouvelle formation évoluant en D3 féminine (France). Pour pallier cette absence, le sélectionneur a porté son choix sur de jeunes joueuses comme Adama Sané (Aigles de la Médina) mais surtout Aïcha Kales (Dakar Sacré-Cœur), grand espoir au poste.

📋 La liste des lionnes retenues par le coach Mame Moussa Cissé pour les deux matchs amicaux de notre equipe nationale féminine à Casablanca : le 27 octobre contre la Tanzanie et le 29 octobre contre le Maroc. pic.twitter.com/0PtBNNQG91 — FSF (@Fsfofficielle) October 18, 2024

