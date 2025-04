Après avoir été éliminée en phase de poule, l’ASFA jouera ce jeudi un match de classement face aux Camerounais de Friendship à la salle Hizam. L’enjeu de cette rencontre est de se classer dans le top 9 du classement de cette 45e édition du CACC.

Après un bilan de deux défaites consécutives face à Widad Smara et Adjidja, ainsi qu’une victoire face aux Ethiopiens de Mechal le lundi dernier, les résidents du Camp Leclerc de Liberté 6 souhaitent terminer cette compétition de la meilleure manière possible en remportant ce match de classement afin d’occuper la 9e place, une position honorable étant donné leur départ sanctionné par une double contre-performance. Le club militaire a obtenu la 3e place du classement de la poule D au premier tour.

La formation camerounaise de Friendship, quant à elle, présente également le même bilan que l’ASFA, avec deux défaites respectives contre Zamalek et Mountada, avant de battre Kirkos lors de sa troisième et dernière sortie de poule. Friendship a également obtenu la troisième place du groupe C. Ainsi, cette rencontre opposant les Sénégalais aux Camerounais sera extrêmement disputée en raison du parcours identique des deux équipes au premier tour, qui sont probablement du même niveau. Cependant, la victoire sera inévitablement dans un camp.

Jeudi 17 Octobre 2024

Salle Hizam

15H00 : Friendship v ASFA

Wiwsport.com