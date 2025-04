Le promoteur de Albourakh Events a révélé les différents choix qui s’offrent à Balla Gaye si son combat contre Eumeu Séne tombait à l’eau.

Balla Gaye va disputer un combat cette saison, c’est un secret de polichinelle mais contre qui ? L’empereur des arènes qui s’est imposé en juillet denier contre Tapha Tine n’a pas une multitude adversaires à sa disposition. Après avoir fait mordre la poussière au géant du Baol pour la deuxième fois, il ne reste pratiquement que Eumeu Sène comme adversaire libre de tout contrat pour le moment. Selon Baye Ndiaye, les négociations pour un troisième duel entre le Lion de Guédiawaye et le chef de file de l’écurie Tay Shinger n’ont pas abouties. Il s’est donc tourné vers Siteu ou encore Modou Lô qui seront libres après son combat royal du 24 novembre.

« Pour le moment Balla Gaye n’a pas beaucoup d’options mais nous continuons à chercher adversaire pour lui. Les négociations n’ont pas encore abouties pour Balla v Eumeu Sène. On va attendre que certains lutteurs soient libres d’ici janvier ou février pour négocier plus facilement. Je veux un combat choc et on peut avoir Balla Gaye v Modou Lô, Balla Gaye v Siteu ou Balla Gaye v Boy Niang » a-t-il fait savoir sur Lutte TV.

Wiwsport.com