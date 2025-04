L’ASC Ville de Dakar poursuit son processus de recrutement pour la saison à venir et le championnat d’Afrique des clubs féminins de basket. En effet, la formation de la municipalité a recruté la malienne Diouma Berthe en provenance du Dakar Université Club.

Suite à l’annonce officielle de l’arrivée de l’américaine Andreona Keys, de Fatou Diagne en provenance de Campinas au Brésil et d’Aminata Ndong, la meneuse de GBA, la formation dirigée par Moustapha Gaye a enregistré une recrue importante en la personne de Diouma Berthe, qui évoluait la saison dernière au DUC vice champion du sénégal.

Le championnat d’Afrique des clubs féminins, organisé par l’ASCVD, aura lieu du 6 au 15 décembre prochain à Dakar Arena. En 2022, l’équipe municipale avait obtenu la 5e place et, en tant qu’équipe organisatrice, elle souhaitera remporter ce trophée pour la première fois de son histoire, rejoignant ainsi le DUC (1993, 1997 et 1999) et Bopp (1985), qui sont jusqu’à présent les deux clubs sénégalais qui ont remporté cette compétition.

Wiwsport.com