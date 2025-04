La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé que l’édition 2024 de la Ligue des Champions d’Afrique féminine se déroulera au Maroc, du 9 au 23 novembre.

Huit clubs participeront à ce tournoi, et pour la première fois, les Aigles de la Médina du Sénégal seront de la partie, représentant le Sénégal sur cette scène prestigieuse. Les Aigles de la Médina ont décroché leur place historique en remportant le tournoi de l’UFOA A. Elles rejoindront sur la ligne de départ des clubs prestigieux tels que le Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud, tenant du titre, et l’AS FAR du Maroc, équipe hôte et championne en 2022 Les autres équipes qualifiées pour cette édition incluent Edo Queens du Nigeria (UFOA B), TP Mazembe de la RD Congo (UNIFFAC), Commercial Bank of Ethiopia d’Éthiopie (CECAFA), University of Western Cape d’Afrique du Sud (COSAFA), ainsi que Tutankhamun d’Égypte (UNAF).

L’accueil de cette édition programmé du 09 au 23 novembre 2024 par le Maroc s’inscrit dans la lignée de la Coupe d’Afrique des Nations féminine CAF TotalEnergies 2022, qui a été un véritable triomphe et a laissé une empreinte indélébile. Déjà hôte de l’édition 2022 de la Ligue des Champions féminine, le Maroc continue de se positionner comme un fervent ambassadeur du football féminin en Afrique.

wiwsport.com