Becaye Mbaye était présent ce mercredi matin au ministère des sports pour déposer sa liste de candidats pour diriger le CNG. Il a émis son souhait de devenir le successeur de Bira Sene.

« J’ai déposé ma candidature. Je suis le candidat des reporters, des communicateurs traditionnels et de certains amateurs. Nous sommes dans ce milieu depuis 1997. Et nous avons réussi à l’exporter partout en tant que reporter » a déclaré Becaye Mbaye, chroniqueur de lutte. Il mise sur son expérience et son programme pour diriger le CNG qui selon lui a besoin de plusieurs changements pour améliorer les conditions de travail des acteurs.

« La lutte s’arrête à Dakar et quelques régions. Alors que moi que je pense qu’à chaque mois, le CNG doit délocaliser ses activités dans une région. S’y ajoute, les lutteurs n’ont pas d’assurance. Plusieurs fois, nous avons vu un lutteur en fin de carrière souffrant d’une maladie et ne pouvant pas se soigner. Y’en a qui arrive à l’âge de retraite et refuse d’arrêter. Des managers qui ont 200 poulains en charge, ce n’est pas normal. La lutte sénégalaise doit évoluer, nous devons viser les JO. On a besoin d’apporter des changements. Avec moi, un lutteur ne sera pas dans l’arène sans assurance» a-t-il expliqué parlant des chantiers qui attendent le prochain bureau du Comité National de Gestion de la lutte.

Selon Becaye Mbaye, l’animosité n’a pas sa place dans le choix du président qui finalement sera décidé par la ministre des sports. L’intérêt commun doit être le développement de la lutte. « Je ne suis pas en campagne électorale. J’ai des idées que je partage pour mieux faire. Si je ne suis pas le candidat choisi, je travaillerai avec le futur président »

