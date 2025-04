L’ancien promoteur a affirmé qu’il ne soutenait aucun candidat pour la présidence du CNG. Aziz Ndiaye invite par ailleurs le futur candidat à veiller à la sauvegarde des intérêts de la lutte sénégalaise.

Il ne roule ni pour Malick Ngom, ni pour Becaye Mbaye encore moins pour Bira Sène. Aziz Ndiaye se veut neutre et ne soutient aucun candidat. L’ancien promoteur de lutte et conseiller de Balla Gaye montre tout de même la voie à suivre pour l’essor de la lutte.

« Chacun est libre de se présenter car nous sommes dans un pays de droit. Mais personnellement je n’ai pas de candidat. Je n’ai pas de plan, ni de parti pris. Je suis pour le développement de la lutte (…) Bira Sène a fait un excellent travail au même si aucune œuvre humaine n’est parfaite. Malick Ngom a un bon profil comme le disent certains mais le véritable combat de la lutte ce sont les réformes qu’on dit apporter. On doit faire en sorte que les textes qui régissent le CNG soit conformes à la modernité et ainsi on pourra aller vers une fédération de lutte. Pour moi le candidat qui prône cela est le meilleur choix » a indiqué Aziz Ndiaye.

