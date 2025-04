À quelques jours du début de la Ligue 1 sénégalaise de football professionnel, le Casa-Sports, qui devait accueillir ses matchs au stade Aline Sitoé Diatta, doit encore attendre avant que cela ne se produise. L’équipe fanion du Sud va recevoir à Dakar en attendant la disponibilité dudit stade.

Selon nos sources, le stade Aline Sitoé Diatta devait être réceptionné ce mois d’août, mais cela ne s’est pas fait. Le président du Casa-Sports Seydou Sané a fait savoir que son équipe va recevoir à Dakar en attendant la mise à disposition du stade Aline Sioté Diatta au micro de Wiwsport : « Nous avons pensé à un certain moment que le stade serait ouvert au mois d’août, après on nous a dit septembre et maintenant on nous dit novembre. Donc, il n’est pas encore évident que le stade soit à la disposition du Casa-Sports avant décembre. Alors nous avons donc décidé de délocaliser nos matchs à Dakar. Pourquoi Dakar ? Parce que vous avez bien constaté l’année dernière que nous avons trop souffert de ça dans le cadre des déplacements. Il faut jouer à Kolda Revenir à Ziguinchor, voyager à Dakar, revenir à Ziguinchor, continuer à Dakar. »

Il poursuit : « Nous avons fait plus de vingt mille kilomètres l’année dernière et les jeunes étaient très fatigués, alors cette année, le championnat va être encore beaucoup plus long, nous avons onze équipes qui sont à Dakar. Si nous jouons la première journée, par exemple, à Kolda, la journée qui suit, nous jouons contre HLM à Dakar. Autant donc rester à Dakar jusqu’au moment où le stade Aline Sitoé va être mis à la disposition du Casa pour que nous puissions non seulement au plan financier maitriser nos moyens, mais aussi permettre aux joueurs de récupérer. Les voyages sont très longs et très compliqués pour les joueurs, on ne peut pas se permettre le luxe de payer chaque fois l’avion, donc nous avons décidé de rester à Dakar et de jouer à Dakar, de recevoir à Dakar jusqu’à la mise à disposition du stade Aline Diatta. »

Le patron de l’équipe fanion du Sud n’a pas caché sa désolation concernant cette situation : « C’est vraiment désolant et du côté des supporters, c’est encore très cher parce que les supporters qui sont à Ziguinchor pour aller à Kolda paient sept mille cinq cent par jour le transport aller-retour, cinq mille le billet du stade et leur restauration. Donc, c’est très difficile pour les uns et les autres, et c’est la raison pour laquelle, en attendant qu’on nous remette le stade, nous avons pensé nécessaire de rester à Dakar pour toutes les raisons que je viens d’évoquer. »

