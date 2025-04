Après une première victoire à domicile contre Paris (79-74) quelques jours plus tôt, Olimpia Milan s’incline à nouveau, cette fois en Grèce. Dans un match très contrôlé par les Grecs et qui étaient en tête de la partie, même si en face, les Italiens ont fourni une opposition remarquable. À la mi-temps, l’Olympiacos s’impose (39-27).

À leur retour des vestiaires, les locaux ont poursuivi leur rythme : conscients de l’importance de cette rencontre, ils n’ont rien abandonné jusqu’à la dernière minute avec une volonté de gagner. De son côté, l’Olimpia Milan s’incline pour la deuxième fois après avoir perdu en première journée face à Monaco (93-80). Malgré la défaite de son équipe, Ousmane Diop s’est montré performant sur le plan individuel en inscrivant 14 points.

High Flying Ousmane. See you on Thursday pic.twitter.com/B69amwoxfo

— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) October 15, 2024