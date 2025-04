La 21e édition des championnats d’Afrique de boxe aura lieu du 18 au 26 octobre 2024 à Kinshasa en RDC. 11 athlètes (3 dames et 8 hommes) sont en lice pour ces joutes. Ils sont arrivés ce mardi dans la ville congolaise.

Le Sénégal fait partie des 31 pays inscrits à la 22e édition des Championnats d’Afrique de boxe. Avec une délégation de 11 athlètes, il compte faire mieux que lors de sa dernière participation. A la fin des championnats d’Afrique l’année dernière, le pays de la Téranga terminait à la 10e place avec une moisson de 5 médailles.

Selon Alphonse Junior Mendy, capitaine de l’équipe nationale, l’objectif est de « faire mieux que l’édition passée au Cameroun, de prendre la première place du classement final et remporter plus de médailles ». Même son de cloche chez Bollé Gueye entraîneur de la sélection. « Rafler le maximum de médailles, l’équipe est prête pour cela, nous sommes confiants. La préparation s’est bien passée et les athlètes ont été dans de bonnes conditions » rassure-t-il tout en remerciant le président de la fédération qui selon lui n’a pas lésiné sur les moyens.

11 boxeurs sont en lice, il s’agit de Mouhamed Tafsir Ba 86kg, Diarga Baldé +92kg, Sagar Sy 60kg, Serigne Abdou Mbacke Diop 60kg, Awa Cheikh Mbaye 66kg, Mouhamed Abdallah Diallo 67kg, Alassane Ka 80kg, Idrissa Gueye 63.5kg, Maimouna Ndong 63kg, Alassane Ba 71kg et Alphonse Mendy 75kg.

« Nous avons introduit une liste de 15 boxeurs dont 10 garçons et 5 filles finalement le ministère des sports n’a retenu que 10. Du coup on a réduit l’effectif des filles de 5 à 3 et les garçons de 10 à 8. On a vraiment choisi selon les chances de médailles » a expliqué le directeur technique nationale de la fédération de boxe Malick Niang.

Les 31 pays inscrits aux Championnats d’Afrique Elite de cette année sont la Libye, le Sénégal, le Mozambique, la Sierra Leone, la Tanzanie, le Maroc, l’Angola, la Somalie, la Guinée, Madagascar, la RD Congo, le Zimbabwe, le Kenya, l’Éthiopie, le Swaziland, les Comores, le Cameroun, le Rwanda, le Ghana, le Congo, le Gabon, le Tchad et la Zambie, l’Afrique du Sud, l’île Maurice, la Tunisie, l’Ouganda, le Cap-Vert, le Mali, la Mauritanie et la République centrafricaine.

