Après son beau succès vendredi, le Sénégal s’est donné pour mission de continuer sur sa lancée ce mardi au Malawi. Au-delà d’une nouvelle victoire, un succès rimerait avec une qualification validée pour la CAN 2025. Un objectif que Pape Thiaw ne veut pas rater au Bingu National Stadium.

Au moment du tirage au sort, sur le papier, le Malawi était clairement le petit poucet du groupe et l’adversaire le moins relevé pour l’Equipe Nationale du Sénégal. Et au vu du résultat aussi logique qu’éclatant (4-0), on aurait pu s’attendre à ce que les Lions abordent cette manche retour face aux Malawites ce vendredi en début d’après-midi (13h00 GMT) avec une pointe de relâchement. Vraisemblablement, il n’en sera rien. « On sait qu’on aura un match vraiment difficile », avertissait ainsi Pape Thiaw en conférence de presse.

Et pour plus de prudence : « On sera face à une équipe du Malawi qui sera remontée et qui va avoir ses chances. Même s’ils sont dos au mur, ils ne sont pas encore éliminés ». Voilà, contrairement à son adversaire, le Sénégal a une balle de match au Bingu National Stadium et il ne veut pas la rater. « Je ne pense pas qu’on est encore qualifiés mathématiquement », tempère le sélectionneur sénégalais. « Nous, nous voulons se qualifier dès demain (mardi) et nous avons mis tous les ingrédients pour pouvoir valider cette qualification. »

Idéal de l’emporter largement

Cela dit, il faudra surfer sur la dynamique du match de vendredi, car si le principal reste la qualification – ce qui devra passer par une victoire -, le Sénégal a aussi l’ambition de terminer à la première place du groupe L. Gagner à nouveau face au Malawi et devancer les Etalons du Burkina Faso, cela jouerait certainement beaucoup dans l’avenir de Pape Thiaw, même si ce dernier ne donne pas beaucoup d’importance, pour l’instant, au futur. « Je suis entraîneur intérimaire. Il faut finir le travail et laisser l’avenir faire les choses », dit-il.

Ce déplacement en terre malawite est aussi une occasion pour le Sénégal qu’il peut redevenir très redoutable à l’extérieur. S’ils ne perdent presque pas sur le terrain de leurs adversaires, les Lions n’ont pas totalement convaincu en jouant l’extérieur ces derniers mois. Déjà en septembre dernier, dans l’enceinte du Bingu National Stadium de Lilongwe, il aura fallu un penalty d’Ismaïla Sarr à la 71e minute pour s’imposer devant le Burundi (0-1). Une grande nation de football doit aussi savoir gagner facilement loin de ses bases.

