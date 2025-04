L’ASFA effectue sa troisième et dernière sortie en phase de poule du Championnat d’Afrique des Clubs Champions ce lundi. Après deux revers de rang, la formation militaire voudra au moins remporter la victoire contre les Ethiopiens de Mechal pour sauver l’honneur.

Avant le match, les deux clubs ont déjà subi deux défaites lors de leurs deux premiers matchs de poule, face à Widad et Adjidja HBC. L’enjeu de ce match entre l’ASFA et Mechal est toutefois de gagner pour ne pas finir dernier du groupe D. Les hommes de Mamadou Senghor souhaiteront compenser la défaite lourde subie le samedi face aux Béninois d’Adjidja par 18 buts d’écart (25-43).

En revanche, les Ethiopiens, eux, souhaiteront susciter la surprise de la compétition tout en effrayant les résidents du Camp Leclerc de Liberté 6. Cependant, la mission semble difficile pour la formation éthiopienne qui, depuis l’ouverture de la compétition, a été battue par des scores records contre Adjidja (56-28) et Widad (40-10), avec 96 buts encaissés en deux rencontres, ce qui en fait la défense la plus faible du tournoi. Ainsi, l’ASFA sera certainement en charge de son destin dans ce match face à un adversaire à faible réputation et qui ne constitue pas de grandes menaces.

Lundi 14 Octobre 2024

Salle Hizam

16H00 : ASFA v Mechal Handball Sport Club

