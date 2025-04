Nampalys Mendy était en conférence de presse ce lundi à Lilongwe. Le milieu de terrain a parlé de l’état d’esprit du groupe, des statuts dans l’effectif et du travail avec Pape Thiaw.

« Le groupe vit bien et il y a un très bon état d’esprit. On est derrière le nouveau coach, faut qu’on donne le meilleur de nous même. C’est un groupe qui vit bien. Je ne sais pas s’il y a eu un déclic ou pas, c’est un groupe qui vit bien comme on a toujours vécu et je pense qu’on a pu le voir lors du dernier match » a déclaré Nampalys Mendy face à la presse.

Entré en jeu lors du match à domicile, Nampalys Mendy qui compte 32 matchs en sélection nationale, n’est plus titularisé depuis mars passé. Il aborde ce sujet avec beaucoup de sagesse. « Quand on joue en équipe nationale, on est là pour défendre un pays. Peut importe le statut, titulaire ou remplaçant, si j’ai l’occasion de rentrer sur le terrain, c’est à moi de tout donner comme je l’ai fait lors du dernier match. Je ne pense pas qu’il y ait de statut. Je pense que tout le monde peut jouer comme titulaire dans cette sélection et j’en fais partie » a partagé le Champion d’Afrique 2022.

« Le coach, avec sa personnalité, je pense que c’est facile d’être derrière lui. Il a les bons mots pour qu’on soit tous soudés. Je pense que cela vient naturellement. Après, on a un groupe tellement soudé, tellement facile à vivre, avec un bon état d’esprit » a-t-il fait savoir réagissant sur la venue de Pape Thiaw pour tenir les rênes de l’équipe.

