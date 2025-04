Le Lion de Guédiawaye a apporté son soutien indéfectible à Malick Ngom qui est en lice pour le poste de président du Comité National de Gestion (CNG).

Madame le ministre des sports devrait choisir ce mardi le président du CNG après réception de la liste des trois candidats que vont lui proposer les acteurs de la lutte. Pour le moment deux profils se dégagent. Il s’agit du président sortant Bira Sène soutenu par une grande partie des promoteurs et de l’arbitre Malick Ngom. Ce dernier bénéficie du soutien de l’association des lutteurs en activité et de quelques managers de lutte et non des moindres à savoir Max Mbargane ou encore Bassirou Babou. Mais il y’a également l’ancien roi des arènes Balla Gaye 2 qui s’est ajouté à la liste des souteneurs de l’arbitre.

« Nous soutenons tous Malick Ngom car c’est le meilleur profil pour diriger le CNG. Il est toujours là pour s’enquérir des problèmes des lutteurs jusque dans l’enceinte. Nous avons soufferts avec l’actuel administration du CNG. Nous avons écopé de sanctions financières à n’en plus finir et tout le monde sait qu’ils le font pour nous soutirer de l’argent. Je l’avais dit et je le réitère encore aujourd’hui (….) Malick Ngom est le bon choix » a déclaré le Lion de Guédiawaye en marge de la conférence de presse des lutteurs.

Wiwsport.com