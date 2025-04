Le journaliste sportif a révélé le nom du candidat idéal pour succéder à Aliou Cissé en tant que sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal.

Même s’il est trop tôt pour juger Pape Thiaw, il faut lui reconnaître qu’il a rendu une copie presque parfaite pour son orme le match à la tête des Lions contre le Malawi (4-0) en éliminatoires de la CAN 2025.



C’est ainsi que l’entraîneur intérimaire a séduit plusieurs observateurs dont le journaliste et doyen de la presse sénégalaise, Abdoulaye Diaw qui se confiant sur DakaroisTV.

« Aliou Cissé et Pape Thiaw ont longtemps cheminé ensemble et c’était depuis la CAN 2002 à Bamako. Ils étaient dans le même groupe (…) Pape Thiaw est la continuité de Cissé et par rapport à Habib Bèye ou Omar Daf, il a la chance d’avoir déjà été sur place. Il connaît les joueurs et il a une relation de convivialité avec eux et c’est important pour diriger une équipe. Je suis donc rassuré, je suis tranquille. Dans l’héritage d’Aliou Cissé, il y’a Pape Thiaw et il y’a le CHAN remportée en 2023 face à l’Algérie. Le signal est fort et je suis confiant en l’avenir car Pape Thiaw est le relais d’Aliou Cissé » a soutenu le journaliste.

Wiwsport.com