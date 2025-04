Les deux lutteurs ont effectué leur premier face à face ce dimanche avant de s’affronter au cours de la saison 2024-2025 à une date qui sera fixée ultérieurement par Gaston productions.

Makane Mbengue et sa structure ont procédé à la présentation du combat entre Lac 2 (Walo) et Ada Fass (Fass Benno) ce dimanche après l’officialisation de leur combat cette semaine. Gaston Productions a ainsi voulu annoncer la couleur pour la saison à venir avec ce choc des générations dont la date reste à être déterminer du fait de la suspension de Ada Fass par le CNG.

Victorieux de Siteu (par avertissements) lors de son dernier combat, Lac 2 avait fait honneur à son rang même si beaucoup n’ont pas apprécié la manière à laquelle il s’est imposé contre le Tarkinda. Toutefois, à l’image du roi des arènes et de Eumeu Sène, il a réussi à freiner un jeune loup et il compte rééditer sa performance contre Ada Fass.

« La configuration de l’arène a changé et maintenant il faut accepter de croiser les jeunes lutteurs. Je l’avais déjà fait et c’est ce que je refais en acceptant de croiser Ada Fass. Je l’ai entendu dire qu’il est fort avec les poids lourds mais je vais le rouer de coups. Il n’a rien compris mais il verra le jour j. C’est un combat très important pour moi et je vais m’entraîner très dur pour montrer à mon adversaire que je suis toujours le même lutteur qu’auparavant » a déclaré Lac de Guiers.

De son côté, Ada Fass a assuré qu’il allait « battre battre Lac 2. Je ne suis pas un lutteur qui fait des matchs nuls, je m’impose. J’ai l’ambition de devenir roi des arènes, donc ce combat est un passage obligé ».

