Vainqueur du Burundi 2-0 au Stade Félix-Houphouët-Boigny ce dimanche, le Burkina Faso est la première nation qualifiée via le terrain pour la CAN 2025 au Maroc. Dans ce groupe L, le Sénégal tentera de composter son ticket ce mardi contre le Malawi.

Le Burkina Faso est en forme depuis son nul 1-1 face au Sénégal en septembre dernier, Quatre jours après avoir corrigé la même équipe sur la pelouse du Stade Alassane-Ouattara (4-1), les Burkinabés n’ont pas laissé passé leur première opportunité de se qualifier officiellement pour la CAN 2025. De nouveau opposés au Burundi ce dimanche, cette fois-ci au Félicia, toujours en Côte d’Ivoire, les Etalons l’ont emporté sur le score de 2 buts à 0.

Une tête de Mohamed Konaté sur corner dès la cinquième minute et un penalty transformé par Bertrand Traoré dans les arrêts de jeu (90e+4) ont suffi à offrir la victoire aux hommes de Brama Traoré et une 13e qualification pour la CAN, qui se jouera au Maroc. À deux journées de la fin des qualifications, le Burkina n’a plus que la première place du groupe à aller chercher, certainement, face au Sénégal qui espère se qualifier au Malawi, mardi.

Le Burkina Faso QUALIFIÉ pour la CAN Maroc 2025. Le Burkina Faso s’impose (2-0) contre le Burundi pour la 4e journée des Éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Grâce à cette victoire, les Étalons se qualifient ainsi pour la phase finale de la CAN Maroc 2025.#FasoSports pic.twitter.com/ZbT6IKLXG5 — FasoSports (@fasosports18) October 13, 2024

wiwsport.com