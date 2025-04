Moustapha Mboup, qui jouait la saison dernière en National 1 avec l’Union Sportive de Ouakam, quitte le Sénégal pour rejoindre l’Espagne. Talentueux, le jeune meneur a signé un contrat avec Bosco Mérida pour la saison 2024-2025.

Après avoir fait les beaux jours de l’USO la saison dernière avec une finale de Coupe du maire perdue contre le DUC, Moustapha va donc avoir sa première expérience dans un club européen et s’accrocher à sa carrière sur le vieux continent. Mboup et son nouveau club vont jouer en Primera División Nacional d’Estrémadure, avec pour objectif de se hisser en Tercera FEB.

« Nous tenons à remercier la confiance de son nouvel entraineur Gonzalo et plus particulièrement son coordinateur Mariano pour avoir amené le joueur sénégalais en Espagne, après un certain temps surveillé ses progrès, et nous leur souhaitons à tous le plus grand succès », a partagé sa nouvelle formation.

Wiwsport.com