S’il n’avait rien voulu dire sur sa tactique à la veille du match, Pape Thiaw a expliqué « son projet » après la victoire face au Malawi.

Des têtes à têtes pour mieux expliquer sa méthode de travail. Fraîchement nommé sélectionneur intérimaire, Pape Thiaw qui depuis la CAN passée se trouve dans le groupe des Lions a réussi son baptême du feu, 4-0 face au Malawi. Dans un système 4-2-3-1, il a donné de la responsabilité à des joueurs. Une suite de ses discussions dés sa prise de fonction.

« Je me suis entretenu avec des joueurs. C’est important quand on prend une équipe de faire des entretiens individuels. J’ai parlé de mon projet et de ce que je voulais » a-t-il révélé en conférence de presse.

Une communication qui est bien passée. Ses consignes sont assimilées rapidement par les joueurs à qui Pape Thiaw a bien fait un exposé de sa philosophie du jeu. « Mon projet se base beaucoup sur le jeu à l’offensif. Et à la perte, que le premier joueur près du ballon soit prêt à harceler, cadrer. Qu’on essaie de récupérer, pousser l’adversaire à faire une faute technique. Et je pense qu’aujourd’hui on l’a réussi ».

Une première pour lui à la tête de l’équipe nationale À. Face au Malawi, jugé comme le petit poucet du groupe L, Pape Thiaw retient pourtant une qualité de son adversaire. « C’est sur on va me dire l’équipe du Malawi n’a pas assez de bonnes qualités . Mais je pense que c’est une équipe solide. Ils l’ont fait et c’était bien ».

