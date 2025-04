Il a ouvert le festival de buts à Diamniadio hier lors de la victoire du Sénégal face au Mali (4-0). Le milieu de terrain Pape Gueye a dévoilé en zone mixte son ambition de devenir un serial buteur.

« Ça fait bizarre de marquer, je ne le fais pas souvent » a-t-il lâché devant les journalistes, heureux d’avoir fait trembler les filets. Il inscrit ainsi son 2e but dans l’équipe nationale du Sénégal. Le premier remonte au 15 janvier passé lors de la phase des groupes de la CAN, face à la Gambie (3-0).

« C’est quelque chose que je recherche. Je veux progresser sur ça, marquer beaucoup de buts. Je travaille au quotidien pour arriver dans ce genre de situations. Aujourd’hui, c’est rentré, je suis content » a déclaré Pape Gueye.

Buteur, un rôle qu’il n’hésitera pas prendre sur le terrain. D’ailleurs, en club, il y travaille. « J’ai un objectif avec le coach à Villareal de marquer 7 ou 8 buts cette saison ».

Faisant part de son analyse du succès de l’équipe, Pape Gueye dévoile la consigne du coach Pape Thiaw pour le milieu du terrain.

« On a respecté les consignes du coach notamment au milieu. Avec Lamine, il nous a demandé, y’en a un qui part et l’autre reste. Je pense qu’on l’a plutôt bien fait et on va continuer à travailler. Ce match on le dédie à Aliou et mon but au père de Gana Gueye. C’est pourquoi je me suis dirigé vers lui » a-t-il expliqué. Un geste fort très apprécié par le public.

