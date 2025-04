Ce samedi 12 octobre se jouera la deuxième rencontre de l’Association Sportive des Forces Armées (ASFA) dans le championnat d’Afrique des Clubs Champions qui se déroule à Laâyoune au Maroc. Pour un match crucial, la formation militaire affrontera les Béninois d’Adjidja au Palais des sports.

Défaits ce jeudi lors de leur premier match dans cette compétition par les Marocains de Widad (26-20), les hommes de Mamadou Senghor ne peuvent plus faire preuve d’erreurs s’ils veulent éviter une élimination prématurée dans un tournoi aussi exigeant. L’ASFA est déjà confronté à une défaite initiale, mais la formation militaire a la capacité de surmonter la situation grâce à sa prestation remarquable contre le Widad. En effet, les résidents du Camp Leclerc de Liberté 6 ont été battus lors de cette rencontre en raison de leur manque de réalisme face aux buts, des lacunes à rectifier afin d’éviter de subir le même sort face à Adjidja.

D’autre part, les Béninois d’Adjidja avaient battu les Ethiopiens de Mechal (56-28) lors de leur premier match. Grâce à cette victoire, les poulains de Serge Mathieu Dako pourront aborder cette rencontre face à ASFA avec une grande tranquillité d’esprit. La formation béninoise, quart de finaliste de la dernière édition jouée à Brazaville, cherchera cette fois-ci à aller plus loin et souhaite remporter le match d’aujourd’hui pour se qualifier officiellement au prochain tour. Toutefois, ce ne sera pas un match facile, car face à eux, l’ASFA voudra se relancer afin de maximiser ses chances de se qualifier en quart de finale, d’autant plus que c’est l’objectif fixé par le représentant du Sénégal.

Samedi 12 Octobre 2024

Palais des Sports

16H00 : ASFA v Adjidja HBC

Wiwsport.com