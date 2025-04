Désormais, l’ASVEL de Mbaye Ndiaye remporte sa première victoire en EuroLeague. Ce jeudi, les Villeurbannais ont dominé Virtus Bologne (87-85) en marge de la deuxième journée.

La première victoire de Mbaye Ndiaye et de ses coéquipiers en Euroleague de la saison 2024-2025 est marquée par la prestation XXL de Neal Sako sur la scène européenne. Tout au long de la rencontre face à la Virtus Bologne, le pivot villeurbannais a assuré la victoire de son équipe en contrant Cordinier sur la dernière action de la rencontre.

En tant que meilleur marqueur (18 points), meilleur rebondeur (11 rebonds) et meilleure évaluation (30), Neal Sako a été très efficace face aux Italiens de Bologne. De plus, son contre en fin de match contre l’international français qui a établi son record offensif en Euroleague lors de la rencontre a donné un ultime point à sa performance. Cette victoire confirme le bon début de saison de Ndiaye et ses coéquipiers.

Incredible defense by @LDLCASVEL and Neal Sako to get their first W 💫#MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/PTfnThaIM4 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 10, 2024

