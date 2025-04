Orpheline d’Aliou Cissé, éjecté il y a quelques jours après presque dix années sur le banc, l’Equipe Nationale du Sénégal va ouvrir une nouvelle page de son histoire ce vendredi à Diamniadio face au Malawi. Ce match de qualification pour la CAN 2025 servira de baptême de feu pour le staff intérimaire, sous la houlette de Pape Thiaw.

Un moment magique, parfois même magnifique. Les papillons dans le ventre. Le stress de mal faire. Mais l’excitation de réussir. Voilà, pour résumer un peu les premières fois ! Pape Bouna Thiaw et son staff intérimaire, nommés sélectionneurs intérimaires vendredi 4 octobre, deux jours après la surprenante éviction d’Aliou Cissé – sélectionneur légendaire depuis pratiquement une décennie – ressentiront sans doute cette émotion toute particulière au moment de s’installer sur leurs sièges du Stade Abdoulaye-Wade pour le début des choses sérieuses face au Malawi (19h00 GMT).

Et si certaines premières sont plus importantes que d’autres, il ne faudra absolument pas minimiser celle-ci, au risque de ne plus rien ressentir du tout. Pour l’ancien sélectionneur de l’Equipe Nationale locale, avec laquelle il a remporté le dernier Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), ce match face au Malawi, petit poucet de ce groupe L mais auteur d’un nul courageux (0-0) face à l’équipe d’Aliou Cissé lors de la CAN 2022, a tout d’un immense piège, au regard des récentes prestations en demi-teinte des Lions. Mais qu’importe ! L’émotion doit prendre le pas sur la raison.

Retrouver solidité et sérénité

Sur le papier, il n’y a pas photo entre la sélection sénégalaise et son adversaire du jour. Disons les choses comme elles sont. Dans une liste de 27 joueurs concoctée par Aliou Cissé juste avant son départ figurent (presque) toutes les forces vives des Lions, et la plupart des joueurs arrivent en étant performants avec leurs clubs respectifs. Objectif principal, renouer avec la victoire au Stade Abdoulaye-Wade, après les deux nuls bien frustrants face à la RD Congo (1-1) et le Burkina Faso (1-1). Question de faire un pas vers la qualification, quatre jours avant le retour à Lilongwe.

Mais pour arriver à redynamiser l’équipe et relancer la machine, il faudra sans aucun doute tout d’abord un changement d’attitude de la part des joueurs, eux qui avaient facilement cédé face aux Léopards et aux Étalons, puis un changement de tactique. Par ailleurs, les regards se porteront sur le premier onze de base et le système de jeu que choisira Pape Thiaw, avec une interrogation particulière et légitime concernant le maintien de la défense à trois d’Aliou Cissé ou le passage à une ligne de quatre. Cette option a quand même regagné du poids dans le vestiaire et devrait renaître. Car, selon nos informations, le Sénégal jouera en 4-2-3-1, avec Iliman Ndiaye comme meneur.

