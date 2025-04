En conférence de presse d’avant-match ce jeudi, Pape Thiaw n’a pas voulu promettre aux Sénégalais des changements radicaux. A défaut, le technicien intérimaire a invité les observateurs à scruter son apport demain le jour de vérité.

L’un des grands défis du staff technique de la Tanière, c’est de remobiliser les troupes pour les objectifs à atteindre. Mais pour ce, Pape Thiaw promet que les joueurs sont prêts et déterminés à se battre pour décrocher la qualification à la prochaine CAN. « Nous sommes à quelques heures du match face au Malawi, je pense que ce qui reste c’est de mettre le logiciel au bon endroit. On s’est bien préparé depuis lundi, on a aussi vu l’intensité qu’il y a eu à l’entrainement, avec notamment des joueurs très déterminés », a répondu Pape Thiaw en conférence de presse d’avant Sénégal/Malawi.

Alors que le 3-5-2 fait partie des raisons qui ont précipité le départ de Cissé, Pape Thiaw préfère rester évasif lorsqu’il a été interpellé sur le sujet. En conférence de presse, le technicien sénégalais n’a pas voulu donner son approche tactique pour le match de demain. « C’est vrai on a beaucoup travaillé pour pouvoir gagner le match de demain et espérons que cela se fera. Mais bon après ce que je propose, je préfère attendre demain. C’est sur le terrain que vous le verrez. Ce n’est pas quelque chose que je vais dévoiler devant vous en cette veille de match », s’est défendu le remplaçant intérimaire d’Aliou Cissé.

