Les 26 joueurs convoqués pour disputer la double rencontre face au Malawi sont aptes à disputer les deux matchs. Seul Abdallah Sima manque à l’appel. Dr Fedhior a fait le point de l’infirmerie.

On en sait un peu plus sur l’absence de l’attaquant Abdallah Sima lors des deux premières séances d’entraînement de l’équipe nationale du Sénégal. Blessé en club, il est finalement forfait pour cette fenêtre d’octobre. « Le seul problème qu’on a eu, c’était avec Abdallah Sima qui s’est blessé sur sa cuisse gauche lors d’une séance d’entraînement qui a eu lieu le 3 de ce mois. Son club avait jugé de le mettre au repos. Une échographie faite a noté une légère lésion au niveau de sa cuisse, l’ischio jambier gauche » a fait savoir le responsable en charge de l’infirmerie de la tanière à travers une vidéo de la FSF TV où il rassure sur l’état de santé des joueurs globalement.

Concernant Sima, une IRM effectuée en l’équipe nationale a constaté une lésion musculaire de type 2. Ainsi, le joueur a été autorisé à rentrer en club pour poursuivre son traitement renseigne-t-il.

Interpellé sur le cas Ismail Jakobs, il rassure sur le bon état de forme du joueur. « Il a un problème cartilagineux au niveau de son genou gauche. Ce qui ne l’empêche pas réellement de jouer. Raison pour laquelle, on a insisté pour qu’il vienne. Il ne se plaint pas réellement de douleur. On pourra compter sur lui pour le prochain match ».

Ainsi Thiaw et Pellerin pourraient disposer d’un groupe de 26 joueurs pour disputer ces deux matchs dont l’objectif est d’empocher les 6 points pour se qualifier à la CAN. Si aucune question n’a été posé dans cette vidéo sur le cas d’Abdoulaye Seck absent au terrain annexe de Diamniadio lundi et mardi, cela voudrait certainement dire qu’il a rejoint le groupe lors de la troisième séance d’entraînement d’hier qui était à huis clos. On sera fixé ce soir lors du galop d’entraînement à la veille du match.

wiwsport.com