La tanière ferme ses portes ! La séance d’entraînement du jour se fera sans la présence des journalistes et supporters.

Pour le troisième galop du planning des Lions, Pape Thiaw et Teddy Pellerin vont pouvoir dévoiler leur stratégie pour venir à bout du Malawi, vendredi 19h au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio. Après deux séances d’entraînement ouverte au public et à la presse, la troisième et l’avant-dernière permettra ainsi au duo intérimaire de travailler sereinement sur le système à mettre en place.

Attendu par les férus de l’équipe nationale pour leur première sortie, Thiaw et Pellerin doivent renouer avec la victoire à domicile d’abord et empocher les 6 points de cette double rencontre pour assurer la qualification. Avec 25 joueurs à la séance d’entraînement hier, le groupe est presque au complet à l’exception de l’attaquant Abdallah Sima et du défenseur Abdoulaye Seck. Si certains ont été ménagé à la fin de la séance, d’autres sont allés jusqu’aux tirs au but.

