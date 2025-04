George Baldock, latéral droit international grec du Panathinaïkos Athènes, n’est plus. Le natif de Buckingham a été retrouvé mort dans sa piscine mercredi, a annoncé l’agence officielle ANA. Le corps sans vie de l’ancien joueur de Sheffield United, âgé de 31 ans, a été retrouvé à son domicile de Glyfada, dans la banlieue sud d’Athènes, selon la même source qui ne donne aucun autre détail sur les circonstances du décès.

Sheffield United Football Club is shocked and extremely saddened to learn of the passing of former player, George Baldock.

The defender left the club in the summer after seven years at Bramall Lane and was extremely popular with supporters, staff and team-mates who pulled on a… pic.twitter.com/OlDsn0lFpB

— Sheffield United (@SheffieldUnited) October 9, 2024