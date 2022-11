Auteur d’un début de saison révélateur avec neuf buts en 21 matchs de Championnat, Iliman Ndiaye figure sans grande surprise dans la liste des 26 joueurs convoqués par Aliou Cissé pour disputer la Coupe du Monde. Au Qatar, le joueur de 22 ans de Sheffiled United, arrivé en sélection au mois de juin dernier, participera à son tout premier tournoi majeur avec l’Equipe Nationale.

Fort de ses prestations en club où il a impressionne tout le monde, Iliman aura le soutien de ses coéquipiers, dont George Baldock. « Je suis absolument vibrant pour lui« , a reconnu le milieu de terrain international grec. Tout le monde sait à quel point je pense au gamin, c’est un talent spécial et tout le monde compose avec lui, cela montre le genre de personne qu’il est. Je vais le suivre. J’ai hâte. »

🗣 “Absolutely buzzing for him”

🎥 George Baldock 🇬🇷 on supporting Iliman Ndiaye’s Senegal 🇸🇳 at Qatar 2022 🇶🇦 after scoring the winner in South Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 to send Sheffield United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 top of the Championship 🔝

Full interview via @footballheaven 📻 #sufc | #twitterblades pic.twitter.com/nL9Ks2ZTUZ

— Adam Oxley (@adam3oxley) November 12, 2022