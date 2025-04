Le tirage au sort du Championnat d’Afrique des Nations est effectuée ce mercredi matin. Tirage abordable pour le champion en titre qui ne sera pas en lice pour le début des matchs de qualification.

42 nations sont en lice pour les deux premières étapes des qualifications. 19 équipes seront qualifiées pour le tournoi final dont 3 représentants pour chaque zone. On compte 5 zones au total, UNAF ( Nord), WAFU A (Ouest) WAFU B (Ouest), UNIFFAC (Est), CECAFA (Centrale), COSAFA (Australe). Dans la première zone citée, les trois équipes sont qualifiées automatiquement suite au retrait de l’Algérie et de l’Égypte.

Vainqueur de la dernière édition, le Sénégal étant l’équipe la mieux classée de la zone WAFU A sera exempté du premier tour et jouera au second tour avec le vainqueur du match 1. Il hérite d’un tirage abordable. Son prochain adversaire dans le second tour sera entre le Sierra Leone ou le Liberia qui vont s’affronter en aller et retour lors du premier tour. L’entrée en lice du Sénégal pour les qualifications aura lieu les 20-22 décembre et 27-29 décembre. Et ce sera l’occasion de suivre des derbys entre la Mauritanie et le Mali, la Guinée et la Guinée Bissau.

Pour rappel, la 8e édition du CHAN aura lieu du 1er au 28 février 2025 au Kenya, Tanzanie et Ouganda.

2024 African Nations Championship qualifiers' draw results: WAFU A. ✅ pic.twitter.com/GqSAB5qygw — CAF_Online (@CAF_Online) October 9, 2024

