Qualifié en phase de groupe de la Coupe CAF, le Jaraaf connait depuis ce lundi ses adversaires. Le coach, Malick Daf a réagi à l’issue de cette cérémonie sur les équipes qu’il devra défier dans quelques jours.

Logé dans le groupe C en compagnie de l’ASEC Mimosas, de l’USM Alger et de l’Orapa United, Malick Daf a désormais une idée de ce qui l’attend en phase de groupe de la Coupe CAF. « Nous avons suivi le tirage au sort avec beaucoup d’attention. Nous sommes logés dans la poules C avec de très bonnes équipes l’USM Alger et l’ASEC Mimosas qui ont l’habitude de jouer les compétitions africaines et Orapa United, une équipe botswanaise que j’avoue ne pas connaitre. Je viens de la découvrir mais c’est sûrement une belle équipe, vu qu’elle a accédé aux phases de poules », a réagi le coach des vice-champions du Sénégal.

Toutefois, le Jaraaf compte bien rester ambitieux dans cette compétition, à l’en croire le coach Malick Daf. Dans le respect, les vice-champions du Sénégal défendront leurs idées pour aller le plus loin possible. « Nous respectons toutes les équipes et ne sous-estimons aucune. Et comme toutes les équipes, nous allons défendre nos chances en concoctant un bon plan de préparation. Pour cela, nous allons miser d’abord sur les matchs du championnat qui démarrerons le 19 octobre. Je pense que c’est la meilleure des préparations. Nous allons essayer de bien démarrer le championnat en gagnant des matchs, en étant constant et en apportant les correctifs nécessaires au fur et à mesure. Ça permettra aux joueurs d’être en jambes et de s’améliorer », a commenté Malick Daf sur la préparation de son équipe avant le début des joutes.

Avec une bonne expérience des compétitions africaines, Malick Daf est conscient du défi qu’est de prendre part et de s’affirmer dans ces joutes. Pour lui, la motivation ne devrait pas s’éteindre chez hommes malgré leur performance. « Les compétitions africaines ne sont pas faciles. C’est le haut niveau. Il y a aura de belles équipes, mais nous allons travailler sereinement les phases de poules qui ne seront pas une partie de plaisir. Mais le football reste le football. Nous allons oublier tout ce que nous avons accompli jusqu’ici pour nous battre et faire le maximum pour nous qualifier », a promis le technicien des Vert et Blanc au sortir de la cérémonie du tirage au sort des phases de groupe de la Coupe CAF 2024-2025.

