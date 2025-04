Makha Ben Ahmad BA est déjà dans l’esprit de la phase de groupe de la Coupe CAF. Le milieu de terrain de l’ASC Jaraaf a réagi au tirage au sort qui loge son équipe dans la même poule que l’ASEC Mimosas, l’USM Alger et l’Orapa United.

À l’instar de son coach, le milieu de terrain du Jaraaf, Makha Ben Ahmad BA est confiant quant à la suite de leur compétition. Pour le poulain de Malick Daf, il faudra prendre les matchs les uns après les autres. « C’est un groupe abordable. Il y a des équipes de renommée comme l’USM Alger et l’ASEC Mimosas. Nous allons nous présenter comme des outsiders et jouer les matchs les uns après les autres pour obtenir le maximum de points possibles afin de pouvoir nous qualifier en quarts de finale », a réagi le milieu de terrain des Vert et Blanc.

L’objectif est donc clair pour l’ASC Jaraaf avant le coup d’envoi des phases de groupe de la Coupe CAF. Pour rappel, les vice-champions du Sénégal débuteront la compétition le 28 novembre prochain sur la pelouse de l’ASEC Mimosas.

