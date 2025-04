Télécharger le journal

Le journal wiwsport, votre journal sportif gratuit, vous offre un tour complet de l’essentiel de l’actualité de tous les sports du Sénégal.

À la UNE :

Double confrontation Sénégal/Malawi

Jakobs forfait, Abdoul Aziz Ndiaye appelé en remplacement

> Alors que l’Equipe Nationale s’engage dans la trêve internationale du mois d’octobre, les Lions devront faire sans leur latéral gauche, Ismaïl Jakobs, blessé. Abdoul Aziz Ndiaye de l’ASC Jaraaf a été appelé en remplacement, comme confirmé par la FSF.

Handball – Finale Coupe du Sénégal

DUC (H) et Golf HBC (F) sacrés champions

Team Of The Week

Ousmane Diop et Famara Diédhiou relancent Clermont, Sadio Mané efficace…

Beach Soccer – Préparation CAN

Le Sénégal remporte la double confrontation contre la Guinée

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de wiwsport pour télécharger et lire gratuitement le Journal wiwsport votre quotidien sportif sénégalais.

wiwsport est le n°1 du sport au Sénégal. Retrouvez toute l’actualité sportive du Sénégal sur nos plateformes digitales : site web, application mobile iOS et Android, chaîne YouTube et réseaux…

wiwsport.com