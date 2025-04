Habib Diallo a répondu aux questions des journalistes à quelques jours de la double confrontation face au Malawi comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025. L’attaquant de Damac FC a ainsi abordé plusieurs sujets notamment son rendement en équipe nationale, le manque d’efficacité des Lions lors des derniers matchs ou encore le départ d’Aliou Cissé.

Peut-on s’attendre à une attaque prolifique des Lions face à un adversaire comme le Malawi (dernier du classement) ?

Oui bien sûr ! Ce sera deux matchs difficiles mais on aborde chaque match pour le gagner même si parfois c’est compliqué. C’est vrai qu’on a des d’efficacité offensive mais nous attaquants, sommes les premiers à vouloir marquer et gagner. Nous allons travailler pour rectifier le tir et ainsi gagner surtout ce premier match à domicile.

Le groupe a-t-il conscience de l’importance de ces deux matchs ?

Oui nous en sommes conscients et on en parle. Nous savons que si nous gagnons ces deux matchs on peut se rapprocher de la qualification. C’est ce que nous allons essayer de faire.

Le système du 3-5-2 peut-il à nouveau être à l’ordre du jour malgré le départ d’Aliou Cissé ?

Ça dépend de l’entraîneur ! Personnellement j’ai joué dans plusieurs systèmes en équipe nationale et je m’adapte à tous les systèmes. Maintenant il faut qu’on sache que ce n’est pas le système qui fait gagner les matchs. On peut gagner un match avec un système et perdre le match suivant avec le même système.

Sur le plan personnel, êtes-vous satisfait de votre rendement en équipe nationale ?

D’une part je dirai non parce que je veux toujours marquer car je suis un attaquant. Je ne suis pas content que ne je ne marque pas mais c’est juste que je ne montre pas ma frustration. Je garde cela pour moi.

Comment vis-tu la concurrence avec les autres attaquants de l’Equipe nationale ?

La concurrence a toujours existé en équipe nationale et c’est à tous les postes. Mais nous sommes une famille et qu’importe que je sois titulaire ou Nico (Nicolas Jackson) ou Boulaye, c’est pareille. L’essentiel c’est qu’on gagne qu’importe le buteur.

Quel message souhaitez vous partager avec les supporters qui ont un peu déserté le stade Abdoulaye Wade ?

Je comprends la frustration des supporters car depuis un moment on ne gagne plus à domicile. On veut toujours gagner et leur faire plaisir. On fera le nécessaire pour gagner les deux prochains matchs.

