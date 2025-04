En conférence de presse ce lundi, premier jour du rassemblement des Lions, le capitaine de l’Equipe Nationale du Sénégal est longuement revenu sur le départ de son désormais ex-sélectionneur Aliou Cissé.

Comment se porte le groupe pour ce premier jour de regroupement ?

Il y a un bon état d’esprit. Malgré la situation, ce qui s’est passé, on est à disposition de l’Equipe Nationale et du staff qui a été mis en place. Ce qui va nous faciliter la chose et que le staff nous connaît déjà. Ils connaissent tous les joueurs et savent de quoi on a besoin. On va tout mettre en œuvre pour bien préparer ces deux matchs contre le Malawi. Tout se passe bien pour le moment. Il y a une bonne ambiance, malgré les questions qui se posent un peu partout. La première séance s’est super bien passée. Les joueurs ont bien travaillé et ont bien appliqué. Il va falloir être plus sérieux que d’habitude pour pouvoir bien préparer ces deux matchs qui sont très important pour nous, parce qu’on veut se qualifier pour cette CAN.

Le départ d’Aliou Cissé nous a pris un peu de court. Il y a des décisions qui ont été prises par plus hauts. Ce sont des choses plus hautes que nous, donc nous devons les accepter. Il y a un état d’esprit très positif. On a commencé un travail avec Aliou Cissé et il va falloir continuer ce travail-là sur le terrain. On sait que ça va être difficile, mais on doit gagner ici et au Malawi. On est à disposition de l’État et du peuple sénégalais. Notre objectif est de faire plaisir aux peuples sénégalais comme on l’a toujours fait. Il faudra aussi faire honneur à notre ancien coach, qui nous a fait quand même gagner une Coupe d’Afrique et plus de 70% de victoires (65%, ndlr). Nous devons lui rendre quelque chose sur le terrain. On sait que c’est une situation qui peut chambouler les jeunes. Même moi, je n’ai jamais connu ça, parce que je n’ai connu qu’un seul sélectionneur en Equipe Nationale. Ça fait partie du football, il faut accepter. On sera doublement motivé. On a envie de retrouver l’amour du peuple sénégalais et de bonnes sensations.

Beaucoup estiment que le timing n’était pas idéal. Qu’en pensez-vous ?

Je ne saurai pas vous le dire. Après, c’était vraiment court par rapport au fait qu’on devait rallier le Sénégal ce lundi. C’était très, très court. Quand une nouvelle comme ça arrive, c’est très difficile à gérer, mais on est des footballeurs professionnels. On va faire de notre mieux. La chose positive, c’est que le staff intérimaire était déjà là avec nous et avec Aliou. Ils connaissent tous les joueurs. Ça va faciliter des choses. Ce que je peux dire, c’est de rendre hommage à Aliou Cissé pour ceux qu’il a amené au Sénégal. On ne peut que le remercier pour ce qu’il a fait. C’est un bon homme et un bon monsieur. C’est quelqu’un qui nous a fait aimer notre pays. Il a ramené plus de 100 joueurs en Equipe Nationale, et il a fait découvrir des joueurs l’Equipe Nationale. Il y a beaucoup de joueurs qui doivent le remercier d’avoir fait partie de cette sélection. C’est un honneur de porter maillot national. Il m’a nommé capitaine de l’équipe. Il m’a fait découvrir des choses que je n’aurais sans doute pas découvert sans lui. Je ne peux que le remercier et cela passe par vendredi en gagnant contre le Malawi. Il faudra être vraiment fort mentalement pour pouvoir aller de l’avant.

Est-ce que vous, les joueurs, avaient senti un désamour naissant entre l’équipe d’Aliou Cissé et le peuple sénégalais ?

Peut-être un des motifs (de l’éviction d’Aliou Cissé) était celui-là. Mais moi, personnellement, je ne fais pas attention à ça. J’ai pris acte de la décision de l’Etat. Je sais que les Sénégalais ont été déçus par nos derniers matchs à domicile. Mais Aliou Cissé n’est pas le seul fautif. Nous aussi avons notre part de responsabilité. Si les Sénégalais sont énervés, c’est parce qu’ils en demandent un peu plus de notre part. C’est normal qu’ils soient exigeants parce qu’on a un potentiel énorme dans le groupe, avec des jeunes qui viendront prendre la place des plus anciens. On sait qu’on n’est pas éternel. Les jeunes sont en train de pousser très fort et ça me fait plaisir. C’est aussi ce que nous avons fait en arrivant en équipe nationale, c’est ce qu’il va se passer tout le temps en sélection. Le message que je peux donner aux Sénégalais, c’est d’être toujours derrière nous. Je suis quelqu’un de très positif. Je sais que les sénégalais sont exigeants avec nous, mais c’est dans l’union sacrée qu’on arrivera à gagner quelque chose. L’Equipe Nationale est un thermomètre du pays. Quand ça passe bien, ça passe par nous. On a de grandes responsabilités et on va les prendre sur le terrain. On est une grande équipe, de grands joueurs. On n’a pas le droit à l’erreur. On doit faire plaisir au peuple sénégalais. J’espère vraiment qu’ils viendront nombreux au stade.

En tant que capitaine, est-ce que vous avez échangé avec Aliou Cissé ?

Oui, on a eu à discuter. On a un peu refait le monde. On s’est remémoré les souvenirs qu’on a passés ensemble durant ces neuf années en sélection. C’est une situation difficile, une décision difficile prise par l’Etat. Je pense que c’est une décision qui n’était pas aussi facile à prendre. Aliou Cissé l’a prise avec respect et l’a acceptée. Il a fait son travail. Il n’y a pas beaucoup de coachs dans le monde qui ont fait ce qu’il a fait, avec plus de 60% des victoires. Il faut remettre les choses à leur place. Aliou Cissé a amené des choses très intéressantes dans cette tanière : solidité, humilité, amour. Avant, c’est le Sénégal qui allait chercher des joueurs, mais maintenant, ce sont les joueurs qui viennent vers le Sénégal. Il faut le remercier pour ce travail-là. Maintenant, il ne faut pas qu’on vive sur des souvenirs. Il faut viser le futur. On va continuer le travail qu’il a commencé.

wiwsport.com