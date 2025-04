La tanière ouvre ses portes. Les Lions convoqués pour la double confrontation contre le Malawi se retrouveront à Diamniadio.

Ce lundi 7 octobre marque le début du regroupement. Pape Thiaw et Teddy Pellerin vont commencer le travail au terrain annexe de Diamniadio. Pour le moment, la Fédération Sénégalaise de Football n’a pas encore communiqué sur le planning des Lions.

Sur les 26 Lions convoqués, seul Ismail Jakobs manquera à l’appel. Même s’il y a un imbroglio sur sa blessure, n’empêche il est déjà remplacé sur la liste par Abdou Aziz Ndiaye du Jaraaf. D’ailleurs, lui et son coéquipier au Jaraaf, le gardien Cheikh Lo Ndoye devront être les premiers à rallier la tanière à Diamniadio.

Rappelons que cette double confrontation face au Malawi compte pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Le Sénégal est à la 2e place du groupe L derrière le Burkina Faso avec une victoire et un match nul. Son futur adversaire occupe la dernière place. Le match aller se jouera ce vendredi 11 octobre à 19h au stade Abdoulaye-Wade.

