Jouer, gagner et faire plaisir aux supporters. Le capitaine de l’équipe nationale a donné le ton pour cette fenêtre d’octobre. Interpellé sur le « risque de désaffection », un des motifs du non-renouvellement, Kalidou Koulibaly a lancé un message aux supporters.

Dans le communiqué de la FSF rendant publique la décision de l’Etat sur le contrat d’Aliou Cissé, l’une des raisons évoquées est le « risque de désaffection entre les supporters et l’équipe nationale ». Un motif très controversé ! Si pour certains, c’est une chose à prendre en compte brandissant les huées des supporters à la fin du match nul contre le Burkina Faso ou le faible affluence noté au stade Diamniadio comparé aux précédents matchs. Pour d’autres, ce sont des choses qui arrivent dans le haut niveau et ne doivent pas figurer dans l’évaluation. La question a été posé au capitaine des Lions. A-t-il ressenti ce risque de désaffection?

Ce n’est pas le seul fautif, nous sommes aussi fautifs sur le terrain de ces égalisations

Il répond sans se voiler la face. « L’un des motifs est celui-là. Mais moi, je ne fais pas attention à cela, j’ai juste pris acte de la décision de l’État. Après, je sais que les Sénégalais étaient dessus sur les deux derniers matchs. On a fait deux matchs nuls et on s’est fait reprendre sur les dernières secondes. C’étaient des erreurs de notre part sur le terrain. Ce n’est pas le seul fautif, nous sommes aussi fautifs sur le terrain de ces égalisations là. Mais voila, aujourd’hui, si les Sénégalais sont un peu énervés, c’est parce qu’il demande un peu plus de notre part ».

Selon lui, la réaction des supporters est compréhensible, au regard « du potentiel énorme » du groupe. « C’est normal, ils sont exigeants et le sont avec nous. Parce qu’on a un potentiel énorme dans ce groupe avec des jeunes qui ont un futur énorme qui vont venir prendre la place des plus anciens. On sait qu’on n’est pas éternel, personne ne l’est dans cette sélection. Les jeunes poussent très fort et cela me fait plaisir. J’ai envie que les jeunes nous pousse dans nos retranchements pour pouvoir prendre nos places. C’est ce qu’on a fait nous en arrivant en équipe nationale. On a poussé dans les retranchements certains anciens et jusqu’à leurs prendre leurs places. Et c’est ce qui va se passer dans le futur dans cette sélection là ».

Quand l’équipe nationale va bien, le pays va bien

Quel message aux supporters pour une belle mobilisation face au Malawi ? Occasion pour le capitaine de rappeler le rôle important de l’équipe nationale pour l’apaisement social. « Le message que je peux donner aux sénégalais, c’est toujours d’être derrière nous comme cela a toujours été le cas. Moi, je suis très positif, je suis quelqu’un qui sait que cela passe par la positivité dans le travail. C’est ainsi qu’on va gagner des titres et surtout l’union sacrée. Je sais que les Sénégalais sont exigeants avec nous mais cela veut dire qu’ils sont amoureux de cette équipe nationale. On va dire qui est un thermomètre du pays. Cela veut dire quand l’équipe nationale va bien, le pays va bien. On sait que cela passe par nous, on a des responsabilités, on va les prendre sur le terrain parce que nous sommes de grands joueurs, avec une grande équipe. Cela va passer par une victoire, on sait qu’on n’a pas droit à l’erreur. On va faire plaisir à tous ces sénégalais. J’espère qu’ils viendront au stade parce qu’on a besoin d’eux; de voir ce stade rempli et tous ces sénégalais heureux ».

wiwsport.com