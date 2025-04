Attendue depuis hier sur l’imbroglio autour du forfait d’Ismail Jakobs, titulaire en club, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a tiré cette affaire au clair. Le latéral gauche sénégalais est d’ailleurs au Sénégal.

On en attendait pas plus de la part de la FSF qui avait annoncé le forfait d’Ismail Jakobs, il y a quelques jours, lui trouvant d’ailleurs un remplaçant (Abdou Aziz Ndiaye du Jaraaf). Sa titularisation en club hier, dans un match qu’il a disputé de bout en bout a affolé la toile. L’instance du football sénégalais, à travers un communiqué, a donné les détails qui l’ont poussé à prendre la décision initiale.

« La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) informe le public qu’elle avait reçu vendredi et samedi derniers notification du médecin du club de Galatasaray que le joueur Ismail Jakobs était blessé et indisponible pour la sélection nationale du Sénégal avec des IRMs à l’appui. Suite à cette information, la FSF avait annoncé logiquement et par souci de privilégier l’intégrité physique du joueur le forfait du joueur sur ses réseaux sociaux » peut-on lire.

Suite à ce match disputé hier, la FSF s’est montré ferme face au club, contraignant Galatasaray à libérer le joueur. Ainsi, Ismail Jakobs se trouve actuellement au Sénégal informe la missive. « Cependant, la FSF a remarqué qu’Ismail Jakobs a été aligné par son club Galatasaray lors de leur match de championnat ce dimanche et a participé à l’intégralité dudit match. Face à cette situation, la Fédération Sénégalaise de Football a immédiatement demandé la libération du joueur afin qu’il puisse honorer sa convocation en équipe nationale. Le joueur Jakobs qui n’était pas impliqué dans cette situation a quitté Istanbul hier et a donc déjà rejoint la tanière ce lundi matin. Le joueur Abdou Aziz Ndiaye restera au sein du groupe malgré la présence du joueur Ismail Jakobs ».

