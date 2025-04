La Confédération Africaine de Football a procédé ce matin au tirage au sort de la Coupe de la Confédération. En lice, le Jaraaf se retrouve dans le groupe C.

Les Jaraaf-men seront opposés à l’USMA de l’Algérie, ASEC Mimosas de la Côte d’Ivoire et Orapa United du Botswana. Ils ont l’ambition de se qualifier en quart de finale comme lors de leur dernière participation dans cette compétition (2020-2021), terminant premier de leur groupe. Comme par hasard, c’était la poule C.

Tout comme le Jaraaf, ses adversaires ont une bonne expérience en Afrique. L’Union Sportive de la Médina qui est l’un des deux clubs algériens dans la compétition, l’USM est le tenant du titre en 2023. En plus d’avoir un beau palmarès en Algérie comme en Afrique. Même si les Mimos de la CIV ont aussi un beau palmarès en Afrique, vainqueur de la ligue des champions CAF et Supercoupe, ils sont toujours dans l’attente de soulever leur premier trophée de la Coupe de la Confédération. Le plus jeune club de ce groupe, Orapa United né en 2012 attend son premier sacre africain.

Qualifié en phase des poules après avoir survolé les tours préliminaires, le Jaraaf, finalement seul club sénégalais en lice dans les compétitions africaines, poursuit l’aventure. Pour la phase des poules qui regroupent 16 équipes, les deux meilleures équipes au classement seront qualifiées.

La phase des poules de la Coupe de la Confédération se jouera au mois de novembre prochain. La première journée se jouera du 26 au 28 novembre.

