Ce samedi, le BC Chenôve a subi une nouvelle défaite en championnat. Nogaye Diop et ses coéquipiéres s’inclinent en déplacement face à Neuville-en-Ferrain (78-63) en marge de la deuxième journée de NF2.

Il n’y a plus rien de bon pour les filles Frédéric Saint-Picq qui ont subi une nouvelle contre-performance. La pivot sénégalaise et son équipe n’ont pas réussi à éviter un deuxième revers consécutif en championnat en visite à PP Neuville-en-Ferrain. À la mi-temps, le score était favorable à l’équipe locale (43-32).

À la reprise, PPN a continué à s’imposer pour ne pas laisser échapper la victoire qui lui était promise avec un avantage de 11 points à la pause. Les visiteuses ne changeront pas la physionomie de la rencontre et s’inclinent pour la deuxième fois de suite pour une victoire après trois journées. Lors de la prochaine journée (J4), BC Chenôve affrontera Panthères Mulhouse dans le but de renouer avec la victoire et de mettre un terme à la spirale négative.

Wiwsport.com