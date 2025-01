L’équipe nationale du Sénégal a remporté ses deux matchs amicaux face à la Guinée (8-2 ; 7-2). Au terme de la seconde rencontre ce samedi, le sélectionneur Ngalla Sylla a fait le bilan de ces tests avant la CAN.

C’était l’occasion pour le sélectionneur de remercier les fédérations du Sénégal et de la Guinée qui permettent ainsi au Champion d’Afrique en titre de se préparer pour remporter le titre continental une quatrième fois de suite. « Je remercie la fédération guinéenne parce que ce n’est pas évident de trouver un match amical en Afrique d’autant plus qu’elle n’est pas qualifiée à la CAN. Je salue aussi le travail de la FSF qui fait des efforts pour qu’on se prépare. On devait tester des systèmes c’est pourquoi on a choisi la Guinée. L’année dernière, l’équipe a pu se préparer avec la Coupe COSAFA ce qui n’est pas le cas en 2024, on n’avait pas beaucoup de choix à faire ».

Au sortir de ces deux matchs, le Sénégal compte 15 buts inscrits et 4 encaissés. Un bilan satisfaisant mais plein d’enseignements pour la suite, sur quoi travailler encore avant le départ pour Hurghada. « On a retenu plein d’enseignements dans ces deux matchs où on a inscrit 15 buts et en a encaissé 4. Sur le plan offensif, on marque beaucoup, il reste à travailler sur comment « tuer le match ». Sur le coté défensif, nos débuts de match sont compliqués. On a fait match nul lors du premier tiers temps hier et aujourd’hui. On va travailler sur cela avant de rallier Hurghada ».

Selon Ngalla Sylla, le Sénégal favori, est l’équipe à battre dans cette compétition. Il faudra donc être prudent et continuer le travail d’autant plus que les Lions sont logés dans un groupe relevé. « Il est vrai qu’on est septuple champion d’Afrique mais on n’a plus ce gros écart face aux autres équipes. L’équipe revient aussi d’une compétition (Coupe du Monde) et s’est arrêté au premier tour. Sur ce plan, il fallait travailler sur le mental, la confiance en soi et enlever ce doute. Et cela coïncide avec la fin d’un cycle, là on essaie de faire un mélange avec les jeunes qui progressent pour mettre en place un groupe qui nous représentera dignement ».

La semaine à venir est la dernière ligne droite pour les préparatifs de la CAN. Un match amical avec une sélection locale est prévue en plus de la remise du drapeau national et la publication de la liste. « Il ne nous reste qu’une semaine, celle à venir. Concernant le départ, cela dépend des autorités qui travaillent dessus. Il nous reste un match amical avec les rescapés qui ne seront pas choisis dans la liste des 12 Lions qui vont défendre les couleurs nationales. La liste sera connue la semaine prochaine, on va toujours garder les 14 joueurs jusqu’à la dernière minute pour choisir ».

wiwsport.com