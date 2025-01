Auteur d’une grosse performance mardi soir, l’attaquant de Brest s’est fait une place de choix dans l’équipe type de la deuxième journée de la Champions League.

Abdallah Sima est en feu dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Après avoir marqué lors de la première journée, l’avant centre de Brest s’est encore signalé mardi soir avec un doublé lors de la victoire du Stade Brestois contre le RB Salzburg. Ainsi, avec 3 buts inscrits en deux journées, l’international sénégalais figure dans le haut du classement des meilleurs buteurs de la Ligue des champions à une unité d’Harry Kane qui est leader de ce classement.

Cette performance qui est à la hauteur de celle du club français, lui a valu une place dans l’équipe type UEFA publiée ce jeudi. Avec Salisu (Monaco/ Ghana), Abdallah Sima est d’ailleurs l’un des joueurs africains à y figurer.

L’ancien des Glasgow Rangers est aligné sur le côté gauche de l’attaque dans une formation disposée en 4-2-3-1 où il est accompagné par Raphinha (FC Barcelone), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) et Dusan Vlahović (Juventus). Q.Timber (Feyenoord) et Florentino Luis (Benfica) font figure de sentinelles devant la défense composée de Zappacosta (Atalanta), Salisu (AS Monaco), Flamingo (PSV) et Tiago Santos (Lille).

Presenting this week's Team of the Week…🌟 📝 Chosen by the UEFA technical observer panel@cryptocom || #UCLTOTW pic.twitter.com/iU7jDtq0Oz — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 3, 2024



