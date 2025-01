Résoudre les problèmes juridiques du football au Sénégal, rendre la pratique plus professionnelle, c’est la volonté de la Fédération Sénégalaise de football qui annonce la mise en place d’un instrument visant à « contrôler » les anomalies provoquant des différents entre les acteurs. La Direction Fédérale de Contrôle des Clubs (DFCC) va veiller au respect des engagements des clubs.

« Nous allons mettre en place la commission de contrôle des clubs » a annoncé Seydou Sané, porte-parole de la FSF, faisant le compte rendu de la dernière réunion du comité exécutif. La naissance de ce qu’on appellera Direction Fédérale de Contrôle des Clubs fait suite à un constat. « Il y a eu des acteurs du football qui souvent, saisissent nos juridictions, pour n’avoir pas été payé, un retard sur cela, ou qu’il n’y ait pas de dialogue entre eux et le club. Alors, il y a un cahier de charges pour les clubs professionnels. La commission de contrôle fera le tour de ces clubs pour voir s’ils se conforment aux réalités et engagements qui sont pris notamment sur le salaire des joueurs, dans l’organisation et la prise en charge de plusieurs éléments qui vont dans le sens de rendre véritablement notre football très professionnel » a-t-ilexpliqué.

Qu’est-ce que la direction fédérale de contrôle des clubs ?

On pourrait l’assimiler à la DNCG en France mais en plus petit champ d’exécution et n’impliquant pas directement l’Etat dans sa mission de contrôle et de sanction.

Sur initiative de la FSF, la direction fédérale de contrôle des clubs verra le jour dans un avenir proche et a pour mission de veiller à ce que les clubs respectent, ce pourquoi, ils ont une affiliation à la fédération. Et dans le respect des cahiers de charge, il y a plus que le contrôle sur les salaires. Les AG, les cotisations régulières, les transferts, l’état financier du club, tout sera sur orbite. Il ne s’agira donc, pas seulement de contrôler les paiements de salaires, mais aussi de sanctionner tout manquement sur les obligations des clubs vis-à-vis de la fédération.

La direction sera structurée en trois chambres de contrôle : celle des professionnels, des amateurs et une chambre supérieure d’appel. La représentation se fera de façon paritaireet plurielle : un représentant de tous les acteurs (présidents de clubs, joueurs, entraineurs…) et des personnes coptées de formation comptable et financière ou juridique. Les sanctionsprévues sont multiples : interdiction de transfert, disqualification dans une compétition, amende, mise en inactivité…

La venue d’un « gendarme des finances » va-t-il plaire à certains acteurs ?

Avec cet instrument, la FSF enclenche une procédure de normalisation du football local. Ce qui devait être fait depuis 16 ans maintenant ! En résumé, la DFCC (direction fédérale de contrôle des clubs) veut pousser les clubs à respecter leurs engagements et les sanctionner dans l’autre cas. Hors, tout club ne respectant pas ces engagements devrait tout simplement ne pas exister. Seulement, le cahier des chargesenvoyé aux clubs renferme les conditions d’acceptation mais ne prévoit pas les conditions de gestion au quotidien des clubs.

S’y ajoute, les finances ont toujours été un problème difficile à gérer pour les clubs. En dehors des subventions de la FSF (6 millions aux clubs L1, 4,5 en L2, 3,5 en N1 et 2,5 en N2), les clubs ne reçoivent pas un autre appui, comme celui tant réclamé de l’Etat. Le programme d’appui aux football local demandé à l’époque par l’ex président de la République Macky Sall tarde à voir le jour. Le président de club demeure toujours le principal bailleur du club. En vrai, l’Etat n’accompagne pas le club et ne met rien en place pour l’appuyer. Le système ne permet pas de gagner de l’argent ni de faciliter la gestion des équipes.

Des clubs se battent toujours pour recevoir une subvention des mairies où il voit le jour. Sur son argent injecté, la FSF pourrait contrôler. Tout en sachant que le montant n’assure pas les dépenses mensuelles d’un club. Pour certains, cette somme pourrait être estimé aux charges d’un déplacement d’une journée de championnat.

wiwsport.com