Il fait partie des techniciens les plus plébiscités pour succéder à Aliou Cissé. Omar Daff, 47 ans, coach de l’Amiens SC n’a pas voulu réagir sur la question même si son contrat avec son club tire à sa fin.

Amiens SC se déplacera au stade Saint-Symphorien ce samedi. En préparation pour ce match comptant pour la 8e journée de la Ligue 2, Omar Daf a animé la traditionnelle conférence de presse avant-match. Une occasion pour les journalistes présents de le faire réagir sur la situation de l’équipe nationale du Sénégal au lendemain du limogeage d’Aliou Cissé. « Questionné ce jeudi matin en conférence de presse sur un possible intérêt pour le poste de sélectionneur du Sénégal, Omar Daf a préféré se taire, tourner les talons et ainsi fuir son auditoire » informe le site spécialisé du club Français .

Une réaction qui ne surprend pas ! Ancien coéquipier d’Aliou Cissé en 2002, son collaborateur dans l’équipe nationale, Omar Daf n’a pas toujours aimé être au devant de la scène. Travailleur dans l’ombre, il s’est rarement exprimé sur l’équipe nationale du Sénégal. Présent au stade Aboulaye-Wade en juin dernier, il avait abordé la question de la succession de Cissé sans se positionner comme le futur successeur.

« Il y a un entraîneur qui travaille bien et il faut l’encourager. On est tous des sénégalais et des passionnés de sport, surtout le football. J’exerce mon métier et ma passion. Si le Sénégal fait appel à moi un jour, je répondrai toujours présent. Je suis un enfant de ce pays, et tout ce qu’on veut est que notre football et nos sports continuent à aller de l’avant. Tous les gens qui ont des compétences doivent les mettre au service du pays » avait-il réagi sur un possible retour dans la tanière.

En juin 2023, Omar Daf signait avec Amiens SC un contrat de deux ans avec un option d’une année supplémentaire. Alors qu’il ne lui reste que cette saison, son retour au bercail est plébiscité par les supporters de l’équipe nationale du Sénégal.

wiwsport.com