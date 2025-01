Le surprenant limogeage du sélectionneur national a provoqué des réactions unanimes de la part de plusieurs confrères, dont la plupart reconnaissent

À la tête de l’Équipe Nationale du Sénégal depuis mars 2015, Aliou Cissé a, par la grande surprise, été remercié par le nouveau ministère des Sports sénégalais, qui n’a pas souhaité prolonger son contrat d’un an, chose que la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) semblait pourtant acter. Bien que longtemps souhaité par plus d’un, ce départ a frappé de plein fouet plusieurs amateurs. Parmi eux, des confrères journalistes qui ont cheminé avec Aliou Cissé depuis fort longtemps. Interrogés par Wiwsport, ces gourous de l’actualité sportive sénégalaise ont souhaité rendre hommage au désormais ex-sélectionneur des Lions, reconnaissant d’abord son excellent travail au sein de La Tanière, tout en lui reprochant certaines conduites. Alors que le ministère n’a pas été épargné.

CHEIKH DIOP, JOURNALISTE E-MEDIA

« On peut avoir deux lectures sur la personne. Quand il est arrivé en Equipe Nationale, il avait très peu d’expérience. Mais il a appris au fur et à mesure et a eu quelques acquis tactiques. Il a souvent montré ses limites en tant qu’entraîneur. À chaque fois qu’il faisait face à un entraîneur capable de déjouer ses plans, il ne trouvait pas d’alternative pour s’en sortir. Cependant, il a réussi à hausser son niveau, et c’est ce qui a fait que l’équipe du Sénégal est devenue redoutable. Quand il est arrivé, en 2015, l’Equipe Nationale du Sénégal était encore une équipe quelconque, mais c’est grâce à sa magie qu’il a réussi à relever le défi. Sur la personne, c’est est un gars très tendu. Parfois, il ignorait même la presse. On peut même dire qu’il était parfois en guerre contre la presse. Mais il a quand même réussi à être beaucoup plus fluide dans sa relation avec les journalistes. Je pense que la fin a été un peu compliquée. Il devenait de plus en plus nerveux et tendu. Mais ça reste quelqu’un de très gentil et courtois, pas très ouvert quand même. Je pense sincèrement qu’il pourra aussi réussir ailleurs. »

« Il n’est pas violent, il est posé et très calme »

ALIOU FAYE, JOURNALISTE D-SPORTS

« Je l’ai découvert en octobre 2020, à Rabat, où le Sénégal devait affronter le Maroc en match amical. C’est quelqu’un qui est un peu réservé. Il n’aime pas être sous pression et il aime se cacher, en témoignent ses nombreux entraînements à huis clos. Mais il faut dire que sa relation avec la presse n’était pas toujours très saine. On lui reprochait souvent le fait de « bunkeriser » la tanière, mais c’était sa manière de faire. Quoi qu’on puisse dire, il a beaucoup apporté à l’Equipe Nationale. Avec lui, les choses allaient très bien, notamment au niveau de la discipline. En termes de bilan, il a fait quelque chose d’exceptionnel. Moi, personnellement, je me pleins de la manière dont il a été limogé. De toute façon, c’est un entraîneur qui va marquer à jamais l’histoire du football sénégalais pour des raisons bien connues. »

SODA THIAM, JOURNALISTE RADIO FUTURS MEDIAS (RFM)

« Tout d’abord, je retiens un champion d’Afrique. Il a fallu qu’il soit là pour que le Sénégal aille chercher ce titre tant recherché depuis toujours. C’est un sélectionneur qui a progressé au fil des ans. Certes, certains diront qu’il a fait neuf ans à la tête de l’équipe et donc il a eu tout le temps suffisant pour faire de bons résultats. En tout cas, il a réussi. C’est une personne obstinée. Quand il a quelque chose en tête, personne ne peut le lui enlever. On se rappelle de ces systèmes tant critiqués, mais il a toujours su garder sa vision, il a toujours été sûr de lui, et c’est ce qui lui a valu ce beau parcours. Au début, ça a été difficile, même avec la presse. Mais au fur et à mesure, il s’est rendu compte qu’il ne pouvait pas aller sans la presse, et vice versa. Il y a eu de très bons rapports avec les journalistes.

Aliou Cissé a réussi là où pas mal d’entraîneurs ont échoué, il faut oser le dire. Il a eu de bons joueurs, c’est vrai, mais avoir de bons joueurs ne fait pas de toi un champion d’Afrique. Il a apporté sa pierre à l’édifice. Ce qu’on peut lui reprocher, c’est qu’il est une personne obstinée. Ce n’était pas le bon moment pour se séparer de lui. On est à neuf jours d’une compétition internationale, une double confrontation cruciale contre le Malawi. Peut-être Cissé à faire l’erreur de ne pas partir très tôt, après avoir remporté la Coupe d’Afrique. Il y avait moyen pour sortir par la grande porte. Il pouvait même démissionner et aller monnayer son talent ailleurs. Mais, de toute façon, ce n’était vraiment pas le bon timing pour le remercier. De toute façon, Aliou Cissé est et restera un bon entraîneur. »

JEAN JOSEPH NICOLAS, JOURNALISTE WIWSPORT

« Aliou Cissé est arrivé à la tête de la sélection nationale au moment où l’Equipe Nationale avait besoin d’ordre et de stabilité. Il a amené ce nouveau vent de sérénité et de patriotisme au sein de La Tanière. Quelque chose qu’il a aussi réussi avec le soutien du public qui l’a plébiscité. Il est important de le rappeler. Je garde de lui un excellent manager d’hommes bien sûr à part le fait qu’il fut le premier à ramener une étoile continentale. Mais en revanche, ce qui lui a toujours fait défaut durant son règne, c’est une idée de jeu claire. Aliou Cissé n’a jamais convaincu dans son fond de jeu et il a souvent trop insisté sur des décisions qui n’ont pas toujours payé. Ce qui lui a coûté son fauteuil, je pense que c’est sa relation fébrile avec le public sénégalais. »

MARIEME NDIAYE, JOURNALISTE LES ECHOS

« Il peut parfois être excessif par rapport à ses réactions, mais je reconnais un homme docile, posé. Il n’est pas violent, il est très calme et a une capacité exceptionnelle d’écouter les gens. Il parle correctement aux gens. J’ai eu l’occasion déchanger avec lui plusieurs fois. Parfois, c’était des échanges professionnels, parfois c’était amical. C’est vraiment quelqu’un que je respecte de par sa personnalité. Il a toujours été correct et constant dans ses faits et ses dires. C’est quelqu’un qui a toujours su faire la différence entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Concernant l’entraîneur, tout le monde sait qu’Aliou est un homme de parole. Il est constant, c’est-à-dire, quand il veut faire quelque chose, il le fait sans regarder si ça plaît aux gens ou non. Certains disent qu’il est têtu ? Moi je dirais plutôt qu’il est constant. C’est vrai il aurait dû écouter un peu les gens. Par moment, il a été suffisant, et ce qu’on peut lui reprocher. En revanche, il a toujours fait son travail correctement. Il a toujours répondu à l’appel de la nation. Il a toujours été le premier et le dernier aux entraînements. Je peux vous garantir cela. »

PAPE DJIBRIL GUEYE, JOURNALISTE SOURCE A

« Personnellement, ce qu’on peut vraiment retenir de lui, tout d’abord, c’est quelqu’un de très constant. Il va au bout de ses idées, peu importe que ça plaise ou non. C’est quelqu’un qui croit vraiment à sa philosophie et ses objectifs. C’est quelqu’un qui aime le drapeau national, c’est un patriote. Lui et l’Equipe Nationale, c’est un chemin de plus de 25 ans. Il a été capitaine de l’équipe pendant de nombreuses années, puis sélectionneur. C’est une personne rigoureuse et qui ne manque pas de caractère. Parfois dans mes articles, je le taquinais un peu en le surnommant Yayah Jammeh. C’était pour dire à quel point il est rigoureux dans son travail. Quand vous regardez bien, il y avait de fortes têtes en Equipe Nationale à son arrivée, des footballeurs qui voulaient imposer leur veto, en se disant qu’ils devraient être titulaires, sinon… Il a affronté pas mal de joueurs, dans le bon sens du terme. Dès son arrivée, il a voulu imposer sa rigueur et sa discipline. On retient de lui un travailleur.

« Il méritait une meilleure sortie »

C’est une personne très engagée et à l’écoute. Contrairement à ce que pensent beaucoup, Aliou Cissé n’est pas têtu. Je me rappelle la première fois qu’il a tenté le système en 3-5-2, c’était quand on affrontait l’Ouzbékistan, en 2018, alors qu’on se préparait pour la Coupe du monde en Russie. Il y a eu beaucoup de bruit et lui il en était conscient et a pris du recul en attendant d’avoir les joueurs et les profils adéquats. Lors de la préparation pour la dernière Coupe d’Afrique, il a expérimenté ce fameux système que tout le monde a tenté de décrypter. Même s’il y a eu des matchs où ça n’a pas marché, c’est un système qui a donné beaucoup de satisfaction, il faut le reconnaître. Le Sénégal a été la seule équipe qui a vraiment séduit lors de la phase de groupe en Côte d’Ivoire. Quoi qu’on puisse dire de lui, il a ses certitudes et en a fait preuve pendant pratiquement 10 ans à la tête de l’équipe. Les gens de dehors ne comprennent pas ce qui se passe en Equipe nationale, lui, par contre, si.

Aliou maîtrisait des choses que nous ne maîtrisions pas du tout au sein de l’Equipe Nationale. Personnellement, j’ai eu à échanger avec lui sur beaucoup de choses, et je sais qu’il est quelqu’un de très attentif, il écoute. Je regrette vraiment la manière dont il a été limogé. On ne peut pas ne pas le dire. Ce n’est pas normal pour quelqu’un qui a donné énormément satisfaction et qui a bourlingué partout avec l’équipe. C’est vraiment inadmissible. Je pense qu’il fallait lui laisser continuer au moins jusqu’à la fin du mois de novembre, après les qualifications pour la CAN 2025. Même au niveau du gouvernement, le président de la république demande parfois à un ministre d’annoncer sa démission. La manière dont ils ont renvoyé Aliou n’est pas élégante. Comme on dit en wolof, « ministère bi fayoul naar bi xoromame » (le ministère n’a pas été reconnaissant). Cissé méritait une meilleure sortie. Je suis très déçu, non pas pour son départ mais plutôt pour la manière dont il est parti. Pour son parcours avec l’Equipe Nationale, il méritait une meilleure sortie. »

HUBERT MBENGUE, JOURNALISTE RECORD

« En tant que journaliste, je retiens d’Aliou Cissé une personne très respectueuse. Il a toujours respecté ses interlocuteurs, même s’il y a eu parfois quelques frictions avec les journalistes. Il est là depuis mars 2015, ça fait vraiment longtemps. Des gens ont grandi avec lui dans le métier. Personnellement, je l’ai connu bien avant qu’il ne prenne l’Equipe Nationale. J’ai toujours eu de bons rapports professionnels et fraternels avec lui. Certains disent qu’il est têtu ? Chaque entraîneur a ses convictions et, lui, c’est un entraîneur qui a gagné. C’est normal que le public parle. Regarder, par exemple, au Cameroun, au Ghana ou en Côte d’Ivoire. S’il est vraiment têtu ? S’il devait écouter le public ? Il n’avait pas à écouter le public, il devait plutôt écouter ses collaborateurs et la direction technique nationale, notamment avec le système en 3-5-2 qui ne convenait pas. Il paie un peu son entêtement à continuer avec un système qui ne convenait pas à son équipe. »

« Il a rassemblé une famille divisée »

ADJA BITEYE, JOURNALISTE sportELLES

« Aliou Cissé est arrivé dans une Tanière qui était divisée. Certains parlaient d’un manque de discipline, dans le bon sens de l’expression. Il y avait deux blocs : celui des binationaux et celui des « locaux ». Son premier travail a été de rassembler une famille « divisée ». Il y avait de grandes personnalités, de grands footballeurs dans ce groupe. L’essentiel a été tout d’abord de réunir cette famille pour servir le Sénégal. Je pense qu’il a tout d’abord réussi sur ça. Il a réussi à inculquer à ses joueurs le même objectif, il n’y avait plus de star. Il a aussi inculqué cette rage de vaincre à ses joueurs et cette envie de porter plus haut ce drapeau national, de savoir ce que ça représente vraiment. Le Sénégal a fait la une de l’actualité sportive mondiale au Cameroun sous le magistère d’Aliou Cissé.

Sous Aliou Cissé, le Sénégal est tout simplement devenu une équipe respectable. Avec Cissé, l’essentiel a toujours été la gagne. Je retiens de lui un homme rigoureux, quelqu’un qui aime son travail. Il a ses qualités mais, bien évidemment aussi, il a aussi ses défauts, parce que c’est un humain. Il croit en lui, en ses convictions et en ses joueurs. Il n’a jamais craché sur aucun footballeur, il a toujours porté la responsabilité quand il y avait des mauvais résultats. Il a marqué profondément l’histoire du football sénégalais. Avec ses joueurs, il a écrit en lettres d’or sur le cahier du football sénégalais. J’espère que son remplaçant pourra poursuivre sur cette même dynamique. Je lui tire le chapeau. Il voulait certainement poursuivre l’aventure jusqu’à la prochaine Coupe d’Afrique mais, malheureusement, les autorités en ont décidé autrement. »

wiwsport.com (Par M’Bagnick DIONE)