Le journaliste sénégalais a donné son point de vue sur le profil du prochain sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal.

Qui pour succéder à Aliou Cissé ? Voilà la question qui taraude à l’esprit de tous les supporters sénégalais après le départ d’El Tactico qui a fait neuf ans à la tête de l’équipe nationale du Sénégal. Si déjà quelques noms sont plébiscités (Pape Thiaw, Habib Bèye, Hervé Renard, Omar Daf…), Aliou Goloko lui, ne préfère pas aller vite en besogne. Sur la Tfm, le journaliste sportif veut d’abord qu’on expédie les affaires courantes c’est à dire les deux prochaines rencontres de ce mois d’octobre contre le Malawi (Qualif’ CAN) avant de faire un choix minutieux pour le poste de sélectionneur des Lions.

« Il faut d’abord aller sur un principe de continuité et gérer les deux prochains matchs avec le staff qui est déjà là. Après cela on passera au profilage du prochain entraîneur avec des objectifs précis. Le prochain sélectionneur doit avoir l’expérience des compétitions africaines et une très haute idée de la haute compétition mondiale. Il doit être quelqu’un qui vit en permanence au Sénégal pour pouvoir superviser les jeunes talents du championnat local afin de leur donner une chance d’évoluer en sélection. Il faut qu’il soit aussi quelqu’un qui est soutenu par l’Etat et par la FSF pour qu’il puisse travailler dans des conditions optimales de performance. À partir de là on pourra choisir et s’il y’a deux profils identiques on paiera le moins donnant (…) » a-t-il fait savoir.

Wiwsport.com