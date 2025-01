L’attaquant sénégalais a publié un beau message sur ses réseaux pour rendre hommage au désormais ex-sélectionneur national Aliou Cissé.

Aliou Cissé n’est donc plus le sélectionneur de l’Equipe Nationale du Sénégal. Pa la grande surprise, le tacticien de 48 ans a été limogé ce matin par le ministère des sports sénégalais. À la tête de la sélection depuis mars 2015, celui qui a longtemps être capitaine de cette équipe en tant que footballeur laisse une marque indélébile derrière lui, et Sadio Mané semble bien comprendre cela en lui rendant hommage dans un message d’adieu.

« Tu as été l’incarnation positive de notre sélection pendant cette décennie. Ton passage sur le banc de touche de notre équipe nationale ne sera pas vain. On retiendra en toi un homme qui aime le drapeau de son pays et celui qui s’est battu pour hisser haut nos couleurs. Merci Champion pour services rendus !!! », a écrit le meilleur buteur de l’histoire des Lions.

Merci… pic.twitter.com/1DASE5Lybj — Sadio Mané (@SMane_Officiel) October 2, 2024

