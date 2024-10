Au terme d'une seconde période complètement folle, le Stade Brestois s'impose avec la manière sur la pelouse de Salzbourg et signe un premier succès historique loin de ses bases en @ChampionsLeague 😍

Malgré son début difficile en Championnat, où il n’est « que » 13e avec 6 points après 6 journées, le Stade Brestois continue de surprendre en Ligue des Champions. Deux semaines après leur victoire historique au Stade du Roudourou (Guingamp) face au Sturm Graz (2-1), les hommes d’Eric Roy ont enchaîné en réalisant ont assez improbable récital face à d’autres Autrichiens, ceux du Red Bull Salzbourg. Les Ty’Zefs ont totalement conquis la Red Bull Arena et sont parvenus à l’emporter sur le score sans appel de 4 à 0.

🚨🇪🇺 GOAL | Salzburg 0-1 Brest | Abdallah Sima

