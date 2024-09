Le mont Mutombo (2,16m) s’est effondré ! Il était l’un d’est plus grands défenseurs de la NBA, Dikembe Mutombo est décédé ce lundi à l’âge de 58 ans.

Né en République Démocratique du Congo le 25 juin 1966, Dikembe Mutombo Mpolondo Mukamba Jean-Jacques Wamutombo, une légende africaine qui a brillé dans la plus grande ligue de basket au monde, a rendu l’âme aujourd’hui des suites d’un cancer du cerveau.

« Dikembe Mutombo était tout simplement plus grand que nature. Sur le terrain, il était l’un des meilleurs contreurs et défenseurs de l’histoire de la NBA. En dehors du terrain, il mettait tout son cœur et toute son âme à aider les autres. Il était un humanitaire dans l’âme. Il aimait ce que le basket pouvait faire pour avoir un impact positif sur les communautés, en particulier dans sa République démocratique du Congo natale et sur tout le continent africain » a déclaré Adam Silver qui dirige la NBA.

Drafté en 1991 à la quatrième position par Denver Nuggets, il a évolué à travers plusieurs franchises comptant 18 saisons en NBA . Atlanta Hawks (1996-2001), les Philadelphia Sixers (2001-2002), les New Jersey Nets (2002-2003), les Knicks de New York (2003-2004) et enfin Houston Rockets (2004-2009). Son maillot, le numéro 55, a été retiré par les Nuggets de Denver et les Hawks d’Atlanta.

Il a marqué sa carrière en NBA où il remporté quatre fois le titre de défenseur de l’année en NBA (1995, 1997, 1998 et 2001), un record qu’il détient avec seulement deux joueurs, Rudy Gobert et Ben Wallace. Mutombo est le deuxième meilleur contreur de l’histoire de la NBA avec 3289 contres. Il a été désigné NBA Defensive Player of the Year en 1995, 1997, 1998 et 2001 entre autres distinctions individuelles dans son riche palmarès.

wiwsport.com