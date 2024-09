Plusieurs footballeurs sénégalais se sont illustrés dans les Championnats étrangers durant la semaine dernière. Retrouvez notre Team Of The Week, disposée en 4-4-2.

DEMBA THIAM concentré

Face à Pise ce dimanche 29 septembre pour la 7e journée de Serie B, le portier sénégalais de 26 ans a vécu un après-midi plutôt tranquille. Très peu sollicité par les joueurs de l’équipe adverse, surtout en première période, il est resté concentré jusqu’au bout, et ses deux interventions face Nicholas Bonfanti (57e, 72e) ont été déterminantes pour s’assurer un quatrième clean-sheet et assurer une victoire 2-0 à la Juve Stabia, qui grimpe à la 5e place du Championnat italien de D2.

NOAH FADIGA enchaîne

Le latéral droit de 24 ans, souvent très haut sur le terrain avec La Gantoise, s’est transformé en serial buteur pour les Buffalos. Unique buteur lors de la défaite jeudi sur le terrain du Cercle Brugge (2-1), l’ancien joueur du Stade Brestois a récidivé contre l’Oud-Heverlee Louvain ce dimanche (victoire 3-0). Positionné en ailier, Noah a marqué le 2-0 de La Gantoise. Il retrouve de superbes sensations qui pourraient lui permettre de retrouver la sélection nationale.

MOUSTAPHA MBOW fiable

Depuis le début de saison, le défenseur de 24 ans montre beaucoup de solidité aux côtés de Timothée Kolodziejczak dans l’axe central du Paris FC. Il a été infranchissable mardi dernier, lors de la victoire contre Guingamp (2-0), maîtrisant les attaquants de l’En Avant dans sa zone. Il a cumulé face au Red Star, battu 3-1 samedi par le PFC. À Bauer, Mbow n’a rien laissé passer et a été autoritaire dans les duels et ses interventions. Irréprochable dans la relance pour une équipe parisienne qui s’est parfaitement relancée et a repris la tête de la Ligue 2 française grâce à ces deux victoires.

KALIDOU KOULIBALY buteur

De retour en tant que titulaire mardi face à Al-Bukiryah, le défenseur d’Al-Hilal a livré une bonne copie dans ce 16e de finale de King’s Cup remporté par son équipe (1-0). Exempt de tout reproche sur les deux buts encaissés en fin de match contre Al Kholood, samedi pour la 5e journée de Saudi Pro League, il est l’auteur de l’ouverture du score des siens, victorieux 4-2 pour conforter leur place de leader.

EL HADJI MALICK DIOUF insatiable

À gauche, incontournable et régulièrement décisif avec le Slavia Prague cette saison, le joueur de 19 ans a bien fêté ses retrouvailles avec la Ligue Europa, mercredi, sur la pelouse du Ludogorets Razgrad (victoire 2-0). S’il n’a pas réussi à marquer, il s’est montré très solide et toujours entreprenant offensivement. Puis ce dimanche face à Bohemians Prague (victoire 4-0), il a inscrit son cinquième but de la saison. Impressionnant.

LAMINE CAMARA décisif

Remplaçant contre Montpellier, ce samedi à l’occasion de la 6e journée de Ligue 1, le milieu de terrain de 20 ans a effectué une très bonne entrée avec l’AS Monaco. Déterminé, disponible et créatif, l’ancien joueur du FC Metz avait apporté une touche supplémentaire au jeu monégasque. Mieux encore, il est apparu dans les derniers instants du match pour offrir la victoire 2-1 aux siens, avec son deuxième but de la saison, à l’occasion du Centenaire du club de la Principauté qui compte autant de points (16) que le leader de Ligue 1, le PSG.

PAPE MATAR SARR omniprésent

Face à Manchester United ce dimanche, le milieu de terrain de 22 ans est entré dans le dernier quart du match. Il a réussi à se montrer décisif avec sa déviation de la tête pour Dominic Solanke, auteur du troisième et dernier but de Tottenham, vainqueur 3-0 à Old Trafford. L’ancien joueur du FC Metz sortait aussi d’un gros match de Ligue Europa, jeudi, contre Qarabağ. Tandis que les Spurs l’emportaient 3-0, il a marqué le but du 2-0, synonyme de sa première réalisation en Coupe d’Europe. Et il a été très satisfaisant dans la construction pour une équipe réduite à 10 dès la 7e minute. Bien lancé en C3, Tottenham est 4e de Premier League.

CHEIKH TIDIANE SABALY a vu triple

L’ailier de 25 ans n’a pas réussi à se montrer décisif samedi face à Troyes, ne pouvant donc éviter une défaite 2-1 au FC Metz. Sans doute parce qu’il a été bien marqué par la défense troyenne. Mais l’ancien pensionnaire de Génération Foot venait de marcher sur Martigues cinq jours plus tôt, mardi dernier. Meilleur buteur de la Ligue 2 française, il avait marqué ses 5e, 6e et 7e but de la saison lors de cette rencontre remportée 6-0 par des Messins classés cinquièmes du Championnat.

MAME BABA THIAM n’a pas abdiqué

L’attaquant d’Eyüpspor a vécu une partie émouvante dimanche face à Gaziantep de Pape Alioune Ndiaye. Pas récompensé par son bon début de match, il a manqué un penalty qui aurait pu permettre à son équipe de mener 2-0 à la pause. Mais il n’a pas lâché au retour des vestiaires et ses efforts ont fini par payer, en inscrivant le 3-1 du promu qui a accroché un succès 3-2 pour s’installer à la 6e place du classement du Championnat turc.

BOULAYE DIA cumule

L’attaquant sénégalais justifie l’investissement de ses nouveaux dirigeants de la Lazio Rome depuis son arrivée lors du mercato estival. Pour ses grands débuts en Europa League, l’ancien joueur de la Salernitana a sorti, mercredi dernier, un match de grande qualité face au Dynamo Kiev, marquant un doublé pour une victoire 3-0 des siens. Il est de nouveau décisif en Championnat ce dimanche avec un but lors du succès contre le Torino (3-2). Avec 7 buts en 7 matchs, son début de saison est fracassant et devrait, peut-être, lui permettre de retrouver la sélection.

SAMBA DIALLO remuant

Titulaire depuis son arrivée à l’Hapoel Jérusalem, l’ailier de 21 ans a, lui, justifié la confiance de son entraîneur. Capable de faire la différence dans les dribbles, le joueur prêté par le Dynamo Kiev a fait mal à la défense du Maccabi Petach Tikva ce samedi, en explique sa superbe action conclue par un magnifique premier but en début de seconde période. Une juste récompense pour celui qui a été à l’origine de plusieurs situations pour une équipe de l’Hapoel Jérusalem qui a signé sa première victoire de la saison en Championnat (4-1).

👥⚽️ Voici l'équipe type des Sénégalais de la semaine ! 🦁🇸🇳 🤔 Un autre Lion vous a-t-il impressionné ? ➕https://t.co/78Wv8wqGXh pic.twitter.com/VvZjoghIoC — wiwsport (@wiwsport) September 30, 2024

wiwsport.com