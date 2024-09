L’après-carrière de Samuel Eto’o, ancien attaquant légendaire, semble bien plus mouvementée que ses années sur le terrain. Depuis qu’il a pris les commandes de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), Eto’o a été au centre de multiples polémiques.

Aujourd’hui, c’est la FIFA elle-même qui le sanctionne, lui interdisant d’assister à toute rencontre des équipes nationales du Cameroun pour une durée de six mois. Cette sanction fait suite à un comportement jugé inapproprié par l’instance mondiale lors du huitième de finale de la Coupe du Monde féminine U20 entre le Cameroun et le Brésil, disputé le 11 septembre dernier. Selon la FIFA, Eto’o a violé les articles 13 et 14 du Code disciplinaire, relatifs au respect des principes du fair-play et à l’inconduite des officiels. Bien que les détails précis des infractions n’aient pas été révélés, cette décision frappe durement l’ancien footballeur, désormais écarté des matchs officiels de la FECAFOOT pour six mois.

Depuis son élection à la tête de la FECAFOOT, Samuel Eto’o fait face à de nombreux défis internes. En juin dernier, il était accusé de manipulations dans le championnat camerounais, accusations dont il a été blanchi par la CAF. En parallèle, un contrat controversé signé entre la FECAFOOT et une société de paris sportifs a soulevé des questions d’éthique, mettant une nouvelle fois Eto’o sous le feu des critiques.

La tension est montée d’un cran en septembre, lorsque la fédération qu’il dirigeait s’est retrouvée en opposition avec le ministère des Sports camerounais. Pour protester, Eto’o avait même constitué une « seconde équipe nationale ».

La suspension de Samuel Eto’o intervient alors que le Cameroun se prépare pour une série de matchs, notamment la rencontre contre le Kenya le 11 octobre dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025. Bien qu’il ait présidé la réunion préparatoire à ce match, Eto’o ne pourra pas y assister. Son absence pourrait provoquer un certain soulagement pour ses détracteurs, dont Marc Brys, l’actuel sélectionneur, et le ministre des Sports Narcisse Mouelle Kombi, avec qui les relations ont été tendues.

